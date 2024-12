O jogador Erick Pulgar, do Flamengo, será testemunha no caso envolvendo Tamara Harrouche Garcia, filha do bicheiro Maninho e ex-esposa do contraventor Bernardo Bello, por lavagem de dinheiro e ocultação de bens referentes à 'Casa de Vidro', na Barra da Tijuca.

O imóvel era alugado pelo volante chileno, que realizava o pagamento mensal de R$ 70 mil em dinheiro vivo diretamente à própria Tamara, embora o contrato de locação ordenasse a quitação por meio de transferências bancárias. Pulgar, no entanto, não é investigado pelo Ministério Público

Mansão do contraventor Bernardo Bello na Barra da Tijuca (Foto: Reprodução)

"Os aluguéis mensais deverão ser pagos antecipadamente no modelo paga-se para morar impreterivelmente até o dia 5 (cinco) de cada mês, por meio de transferência bancária para a conta bancária indicada pela Locadora", cita um trecho do contrato.

A Justiça do Rio de Janeiro acatou a denúncia do Grupo de Atuação Especializada e Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público contra a filha do bicheiro nesta terça-feira, segundo informações do "g1".

Ré do processo, Tamara deve comparecer em juízo de 15 em 15 dias e está proibida de deixar o Estado do Rio por mais de 15 dias sem autorização judicial. Além disso, não pode manter contato com as testemunhas do processo.

Relembre o caso

Segundo o MPRJ, o crime aconteceu entre setembro de 2023, quando Pulgar firmou um contrato de locação da residência, e março de 2024. A denúncia afirma que Tamara "dissimulou ou fez dissimular a movimentação de valores" provenientes de crime.

Segundo o "g1", o imóvel estava sequestrado por determinação judicial desde março de 2023, quando foi realizada a operação para tentar prender o contraventor Bernardo Bello, que está foragido até o momento.

O pagamento do aluguel em espécie foi admitido por Tamara, que alegou que precisava do dinheiro vivo porque suas contas bancárias estavam bloqueadas.

Pulgar deseja sair do Flamengo

Em meio a polêmicas extracampo, Erick Pulgar demonstrou desejo de deixar o Flamengo já nesta janela de transferências. Segundo Venê Casagrande, o volante chileno não está muito feliz no Brasil por questões pessoais. O contrato dele termina no fim de 2025, ou seja, a partir de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe.