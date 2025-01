Entenda as mudanças na estrutura do departamento médico do Flamengo

A mudança de gestão do Flamengo (Luiz Eduardo Baptista, o BAP, no lugar de Landim) vem causando diversas alterações no clube. Uma das pastas que passa por reformulação é a do departamento médico. Marcio Tannure, que ocupava o cargo de gerente de saúde e alto rendimento, foi demitido no último sábado, após passagem de 23 anos. Para o seu lugar, o experiente José Luiz Runco será contratado.

Runco assumirá o cargo de diretor médico geral. Diferentemente de Tannure, ele não estará ligado apenas ao departamento de futebol. A sua chegada, aliás, iniciará uma padronização na pasta.

José Luiz Runco não chegará ao Flamengo sozinho. Ele indicará nomes de sua confiança para os departamentos do Rubro-Negro, incluindo, evidentemente, o futebol.

Runco durante a sua primeira passagem pelo departamento médico do Flamengo (Foto: Acervo/Lance!)

As conversas entre BAP, presidente do Flamengo, e Runco começaram antes mesmo da eleição à presidência do clube carioca. Em meados de dezembro, quando tratava com o então candidato, o médico disse ao Lance! que tinha muita especulação. Com a vitória de Luiz Eduardo Baptista nas urnas, ele acertou o seu retorno.

Runco teve uma longa passagem pelo Flamengo. Ele saiu para o lugar do próprio Márcio Tannure, em 2015. Além do clube carioca, o doutor também trabalhou na Seleção Brasileira.

Motivo pelas mudanças no departamento médico do Flamengo

A última temporada contou com inúmeros jogadores do Flamengo lesionados. Muitos deles, aliás, titulares da equipe. Esse foi um dos fatores pela nova diretoria optar pela mudança na pasta.

