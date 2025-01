Flamengo anuncia psicólogo multicampeão pelo Botafogo

Paulo Ribeiro, ex-psicólogo do Botafogo, começou a trabalhar no Flamengo no treino desta segunda-feira (6). O Rubro-Negro não contava com um psicólogo na equipe profissional desde 2019.

continua após a publicidade

➡️ Atacante na mira do Flamengo chega a 100 gols no futebol europeu

Formado pela Gama Filho e Doutor pela Uerj, Paulo Ribeiro atuou pelo Flamengo por 21 anos no setor da psicologia esportiva, entre 1990 e 2011. No Rubro-Negro, o profissional atuará no dia a dia do clube e fará novamente parceria com José Luiz Runco, novo chefe do departamento médico. A entidade pretende recriar o departamento de psicologia, extinto desde 2019, após a saída de Alberto Filgueiras, o último a exercer a função no Ninho do Urubu. A decisão passa pela nova gestão do clube, liderada por Luiz Eduardo Baptista, o BAP.

Com 35 anos de experiência, Paulo passou pelo Vasco por quatro anos durante a década de 1980. Seu último trabalho foi no Botafogo, onde ficou de 2019 até 2024. A linha de trabalho do profissional é a terapia cognitivo-comportamental.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Paulo Ribeiro no Estádio Nilton Santos, em 2019(Foto: Lazlo Dalfovo)

Na última temporada, ele ganhou notoriedade após responder críticas na sua rede social sobre a força mental dos jogadores do Glorioso. Na ocasião, o Botafogo venceu o Palmeiras por 3 a 1 e seguiu na liderança do Brasileirão.

— Essa é para quem diz que sempre falta o lado mental. Para com essa palhaçada. Quando a culpa não é da preparação física, é do lado psicológico. Sempre tem um culpado. Boa noite! — escreveu Paulo, após a vitória sobre o Palmeiras.