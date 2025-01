Flamengo anuncia saída de Marcio Tannure após 23 anos

O Flamengo anunciou a saída de Marcio Tannure, gerente de saúde e alto rendimento, na manhã deste sábado (4). Tannure, que trabalhou por quase 23 anos no clube, deixa o cargo como parte de uma reestruturação no departamento médico. José Luiz Runco, ex-Seleção Brasileira, assume como diretor médico geral. Runco, retornando ao clube após nove anos, terá a tarefa de indicar profissionais para os departamentos do clube. As informações são do ge.

A gestão atual do Flamengo, sob a presidência de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, tem promovido uma série de alterações em seus quadros. A nomeação de José Boto como diretor de futebol e o retorno de Paulo Dutra, agora como diretor geral, refletem a nova filosofia administrativa do clube. Essas mudanças, incluindo a saída de Tannure, fazem parte de um esforço para revitalizar e fortalecer as estruturas internas do Flamengo.

Mudanças no Flamengo

A reunião que definiu a saída de Tannure contou com a presença de figuras-chave da administração do clube, incluindo Bap. A expectativa é que, com Runco à frente do departamento médico, o Flamengo continue a oferecer suporte de alto nível aos atletas, incorporando novas práticas e tecnologias para melhorar o desempenho e a recuperação dos jogadores.

