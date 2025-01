Léo Ortiz, do Flamengo, vai a jogo da NFL e presenteia dono dos Patriots

Defensor do Flamengo, Léo Ortiz aproveitou as férias do futebol brasileiro para encontrar uma das grandes paixões da sua vida: o futebol americano. Nesta semana, o zagueiro tem compartilhado nas redes sociais a rotina em viagem aos Estados Unidos, onde está visitando arenas emblemáticas dos esportes americanos.

No último domingo (5), o atleta esteve no Gilette Stadium para assistir à partida entre New England Patriots, franquia de coração do zagueiro, e o Buffalo Bills, pela última rodada da temporada. Além de acompanhar o jogo, o zagueiro presenteou o dono dos Pats, Robert Kraft, com uma camisa do Rubro-Negro.

Zagueiro do Flamengo é apaixonado por esportes americanos

Quem acompanha Léo Ortiz sabe que esportes americanos são verdadeiras paixões na vida do atleta rubro-negro. Torcedor declarado do New England Patriots, da NFL, e do Los Angeles Lakers, da NBA, o defensor está aproveitando as férias para acompanhar o esporte in loco.

Recentemente, o camisa 3 do Flamengo esbanjou todo o seu conhecimento sobre a liga de futebol americano em um desafio promovido pela FC Series. A prova de que Léo Ortiz é bem mais que um torcedor da equipe de Foxborough viralizou nas redes sociais. Confira!

Além disso, o jogador costuma comentar partidas e jogadas da NFL em sua conta no 'X', antigo Twitter.

Léo Ortiz, do Flamengo, visita o Gillete Stadium, casa do New England Patriots (Foto: Reprodução)

A NHL, liga de hóquei norte-americana, também foi alvo do interesse do jogador. No dia 29 de dezembro, ele acompanhou o duelo entre Chicago Blackhawks e Dallas Stars pela liga e compartilhou os registros nas redes sociais. De forma bem-humorada, Léo Ortiz afirmou não "conhecer nada" de hóquei, e que por isso, escolheu um assento distante do jogo.

Na NBA, a grande inspiração do zagueiro é Kobe Bryant, lenda do Los Angeles Lakers. Após o título da Copa do Brasil em 2024, Léo Ortiz afirmou que o "Black Mamba" é uma das suas grandes inspirações no âmbito esportivo. O atleta, inclusive, tem uma tatuagem do ídolo, que morreu aos 41 anos em um acidente de helicóptero em 2020.

— Kobe é um cara que eu tenho como ídolo. Acompanho muito basquete e sempre procurei coisas sobre ele, documentários, livros, frases, treinamentos… Coisa que agregam na minha carreira. Tenho uma tatuagem dele. É cara que me inspiro bastante e fiz aquela foto também como homenagem a um cara que é muito ídolo meu.

