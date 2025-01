Torcedores do Flamengo ficam na bronca com possível saída de Fabrício Bruno

Após anunciar Gabigol, o Cruzeiro está perto de contratar outro jogador que vestiu a camisa do Flamengo nos últimos anos. Fabrício Bruno deve ser oficializado pelo clube mineiro nos próximos dias, após acerto entre as partes. A situação, no entanto, vem deixando torcedores rubro-negros na bronca.

Nas redes sociais, flamenguistas reclamam do valor da negociação, avaliada em R$ 40 milhões fixos, mais um adicional por metas. Afinal, no meio do ano passado, o Rubro-Negro recebeu uma oferta de R$ 85,7 milhões (na cotação da época). O zagueiro, entretanto, recusou.

Flamengo está perto de vender Fabrício Bruno ao Cruzeiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A reclamação pela provável saída de Fabrício Bruno, aliás, é acompanhada pela permanência de Pablo, que retornou de empréstimo do Botafogo. Torcedores não foram de acordo com a escolha da diretoria pela permanência e Pablo e, ao que tudo indica, saída de Fabrício.

Veja postagens de torcedores do Flamengo sobre Fabrício Bruno

