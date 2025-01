Fabrício Bruno está próximo de se transferir do Flamengo para o Cruzeiro. Depois de recusar uma primeira oferta dos mineiros, o clube carioca gostou da nova proposta apresentada no final de semana e as negociações avançaram. Agora, existe a expectativa de que o acordo seja firmado neste início de semana.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da Bola: Acompanhe o vai e vem entre os clubes do futebol brasileiro em 2025

Na semana passada, o Flamengo rechaçou a primeira proposta feita pelo Cruzeiro. O clube mineiro tinha oferecido 5 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do jogador de 28 anos.

De acordo com o "Ge", os novos números apresentados pelo Cruzeiro são de cerca de R$ 40 milhões fixos, mais um adicional por metas. Além disso, o Flamengo continuaria com um percentual de 30% dos direitos econômicos do jogador.

continua após a publicidade

O Lance! apurou que a transferência é bem vista pelos dois clubes e pelo próprio jogador. Apesar de ter sido chamado mais de uma vez para a Seleção Brasileira de Dorival Júnior, Fabrício Bruno perdeu a titularidade no Flamengo no segundo semestre de 2024. Caso a transferência se confirme, o zagueiro chegará ao Cruzeiro com status de titular absoluto.

Fabrício Bruno é desejo de Fernando Diniz e tem apoio de Gabigol

O técnico do Cruzeiro, Fernando Diniz, é entusiasta de Fabrício Bruno e pediu a contratação do defensor do Flamengo. O clube mineiro está fazendo a janela de transferência mais badalada do País neste início de ano, e depois de se reforçar no ataque com Dudu e Gabigol, agora se volta para o setor defensivo.

continua após a publicidade

Gabriel Barbosa, inclusive, é um incentivo extra à contratação de Fabrício Bruno, já que os dois trabalharam juntos no time rubro-negro nas últimas três temporadas.

No Flamengo desde 2022, Fabrício Bruno renovou contrato em janeiro do ano passado, com vínculo válido até dezembro de 2028. Em julho, ele quase foi negociado com o West Ham, da Inglaterra, por 15 milhões de euros (R$ 94,72 milhões na cotação atual).