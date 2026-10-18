Em meio à pressão, Rossi fala sobre futuro no Flamengo: 'Meu desejo é ficar'
Goleiro vem negociação a renovação com o clube carioca
Rossi, goleiro do Flamengo, abriu o jogo sobre a renovação de contrato com o clube carioca. Em um momento de instabilidade, o argentino afirmou, após a vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, em Salvador, neste domingo (18), que está pensando apenas na final da temporada e que abordará o assunto posteriormente. Entretanto, destacou que tem o desejo de permanecer no clube.
— Falei para o meu empresário que a minha cabeça está nesse final de campeonato e a resposta do Flamengo foi a mesma. Por enquanto, a gente tem uma boa relação. A gente acredita que vai dar tudo certo, só que não é momento para falar. Aqui sou muito feliz desde o primeiro dia que cheguei. Minha família também está muito feliz no Brasil e meu desejo vai ser sempre ficar — disse Rossi.
Com contrato com o Flamengo até o fim de 2027, Rossi já vinha discutindo as tratativas para a renovação. Entretanto, as conversas ainda estão em estágio inicial.
Momento de instabilidade de Rossi pelo Flamengo
O momento de Rossi com a camisa do Flamengo não é dos melhores. O goleiro vem cometendo falhas, como no empate com o Santos, e, mais uma vez, deixou o torcedor na bronca. Ainda no primeiro tempo contra o Bahia, o argentino errou na saída de bola e quase complicou a situação do Flamengo.
Após a partida, ele comentou o lance.
— É um lance em que tentei achar o passe por dentro, a bola acabou travando e caiu nos pés do atacante deles. Teve outras bolas, uma que o Léo me deu e o Pulga até chegou mais perto. Naquele momento, acaba gerando uma dúvida, mas são coisas que aprendo também, a cada momento. Hoje causou apenas uma falta, mais nada, e a gente acabou com 3 a 0, um resultado muito positivo. São pequenos ajustes que a gente precisa continuar fazendo e mantendo a posse de bola, que é nossa forma de jogar — analisou.
Apesar do mau momento, na última quinta-feira (15), na partida contra o Estudiantes, na Argentina, válida pela ida das semifinais da Libertadores, Rossi fez uma boa partida, mostrando que ainda pode ser decisivo sob as traves rubro-negras.
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