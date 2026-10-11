Danilo vai ao hospital após pancada no Fla-Flu

O zagueiro Danilo foi encaminhado ao hospital após sofrer um forte impacto no rosto durante a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Fluminense, neste domingo (11), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gol de Jorge Carrascal, o Rubro-Negro chegou a 64 pontos e se manteve isolado na liderança da competição.

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Zagueiro Danilo sofreu choque no rosto e foi encaminhado para exames de tomografia no hospital (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O Flamengo divulgou em nota que, após o lance, Danilo apresentou dor na região da mandíbula e sangramento decorrente do ferimento. O defensor foi encaminhado ao hospital para realizar tomografias computadorizadas da face e do crânio, com o objetivo de descartar possíveis lesões.

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Como foi o Fla-Flu?

O Flamengo começou pressionando e criou oportunidades com Samuel Lino, Carrascal e Paquetá. O Fluminense respondeu na metade da primeira etapa, quando Castillo cabeceou após cruzamento de Arana. Nos minutos finais, Pedro desperdiçou uma boa chance para os rubro-negros, enquanto Castillo também levou perigo ao gol de Rossi.

Na volta do intervalo, o time de Leonardo Jardim manteve a intensidade ofensiva, mas encontrou dificuldades para superar Fábio. O Fluminense também ameaçou, principalmente em uma finalização de Martinelli de fora da área, defendida por Rossi.

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O gol da vitória saiu após cruzamento de Paquetá pela esquerda. Carrascal apareceu no segundo poste e finalizou para colocar o Flamengo em vantagem no Maracanã.

Na reta final, o Fluminense aumentou a pressão e reclamou de um possível pênalti em Savarino após contato com Alex Sandro, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. Nos acréscimos, Serna teve a oportunidade de empatar após cruzamento de Wesley Natã, porém Rossi fez a defesa e garantiu a vitória rubro-negra.

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