Neuer analisa vitória do Bayern de Munique sobre Flamengo: ‘Fácil’

O Bayern de Munique venceu o Flamengo por 4 a 2, no último domingo (29), em Miami, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Após o resultado, o goleiro Manuel Neuer fez uma análise do confronto contra a equipe brasileira.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A declaração aconteceu durante passagem na zona mista do estádio Hard Rock Stadium. Em contato com a imprensa, Neuer brincou com o confronto e afirmou que a vitória foi conquistada de maneira fácil pela equipe alemã.

A resposta foi registrada pelo jornalista peruano Cesar Vivar Mirando, do site "Así es el Fútbol". Não demorou muito para o vídeo viralizar nas redes sociais. A veracidade dos fatos foi confirmada pelo site "Ge". Veja abaixo a fala do goleiro:

continua após a publicidade

- 4 a 2 (fazendo sinal com as mãos). Não foi complicado, não foi complicado. Fácil - afirmou Neuer.

➡️ Pulgar deixa hotel do Flamengo nos EUA de muletas; veja imagens

➡️ Renato Maurício Prado manda recado a Filipe Luís após derrota do Flamengo: ‘Precisa rever’

Flamengo eliminado no Mundial de Clubes

Com o revés contra o Bayern de Munique, o Flamengo deu adeus a Copa do Mundo de Clubes. Agora, a equipe do técnico Filipe Luís se prepara para seguir com a boa campanha no Brasileirão. O próximo adversário será o São Paulo, ainda com dia e horário indefinidos.

Antes da paralisação do torneio nacional, para a disputa do novo torneio da Fifa, o clube carioca ocupava a liderança do Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro soma 24 pontos, a mesma quantidade do Cruzeiro, vice-líder. A presença na primeira colocação acontece por conta do saldo de gols.

continua após a publicidade