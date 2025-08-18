A noite de domingo (17) no Beira-Rio foi animadora para o Flamengo, que venceu o Internacional por 3 a 1, pela 20ª rodada do Brasileirão. Além dos três pontos conquistados, a equipe comandada por Filipe Luís deixou o campo com boas notícias, desde o desempenho apresentado até retornos importantes de jogadores vindo do departamento médico.

Diante do Inter, o Rubro-Negro balançou a rede adversária três vezes pela primeira vez desde a volta do Mundial de Clubes; a última partida com três gols rubro-negros foi a virada sobre o Chelsea, também por 3 a 1, na fase de grupos da competição. Com Pedro inspirado, o Fla foi eficiente no ataque e dominou o Colorado fora de casa.

O volume puro, contudo, não é o único destaque no desempenho do Flamengo. Nos últimos jogos, o time vinha demonstrando uma clara queda de rendimento do primeiro para o segundo tempo. No Beira-Rio, mesmo com um gol para cada lado após o intervalo, a equipe de Filipe Luís foi amplamente superior durante os 90 minutos, com chances até de ampliar o placar.

Boas notícias do departamento médico

Não só a atuação anima os rubro-negros para a sequência da temporada. Danilo e De la Cruz retornaram do departamento médico após período afastados por lesão e entraram na segunda etapa do duelo com o Inter pelo Brasileirão, substituindo Léo Ortiz e Arrascaeta, respectivamente.

Com o retorno da dupla, o Flamengo fica perto de zerar o DM. Apenar Erick Pulgar, que se recupera de cirurgia no quinto metatarso da perna direita, é desfalque confirmado para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, também contra o Internacional. Além do chileno, Emerson Royal, que sofreu entorse no tornozelo esquerdo na partida de ida, ainda é dúvida para a decisão, mas está com a equipe em Porto Alegre.

A bola rola para Flamengo e Internacional pela terceira partida consecutiva na próxima quarta-feira (20), às 21h30, no Beira-Rio, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na ida, vitória rubro-negra por 1 a 0.

Filipe Luís celebra vitória do Flamengo sobre o Internacional (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

