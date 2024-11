A vitória do Flamengo por 2 a 1 diante do Cuiabá, na noite desta quarta-feira (20), jamais sairá da memória de Guilherme Gomes. Afinal, o Garoto do Ninho foi o autor do primeiro gol rubro-negro. Essa partida, aliás, foi a sua estreia pelo time principal. Após o jogo, ele celebrou esse momento.

- É até difícil expressar minhas palavras nesse momento. Felicidade imensa. Realizei um sonho hoje de fazer um gol na minha estreia com a camisa do Flamengo. Dedico o gol para minha família, que está sempre comigo nessa carreira - disse Guilherme ao "Premiere".

Como foi o gol de Guilherme Gomes

A jogada do gol de Guilherme, aos 16 minutos do segundo tempo, começou em uma bobeada da defesa adversária. Bruno Henrique, ligado no lance, aproveitou o erro e disparou. Já na linha de fundo, o camisa 27 mandou a bola para o meio da área, encontrando o Garoto do Ninho. De primeira, sem chance para o goleiro Walter, ele balançou a rede.

Guilherme Gomes enaltece momento com a camisa do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Números de Guilherme Gomes contra o Cuiabá

O meia rubro-negro esteve em campo por 33 minutos. Além do chute no gol, ele teve 23 ações com a bola e acertou sete dos oito passes que tentou (aproveitamento de 88%). Ajudando na recomposição, teve papel importante na defesa, fazendo dois desarmes.