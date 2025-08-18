Rivais reagem a novo patrocínio master do Flamengo: ‘Tava na cara’

Nesta segunda-feira (18), tivemos uma definição do novo patrocínio master do Flamengo. O clube anunciou oficialmente que a Betano foi a escolhida. Logo que o anúncio foi feito, os rivais foram à loucura e se manifestaram muito nas redes sociais.

Em nota oficial, o patrocínio master do Flamengo foi anunciado para os torcedores. Apesar do público alvo ser a Nação Rubro-Negra, os rivais também reagiram à novidade.

Nas redes sociais, muitos demonstraram preocupação com os valores do novo patrocínio master do Flamengo. Como natural da rivalidade, outros até desdenharam do novo acordo. Veja as reações abaixo.

Jogadores do Flamengo comemoram gol contra o Internacional, em partida pelo Brasileirão (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Veja reação dos rivais com novo patrocínio master do Flamengo

Anúncio do Rubro-Negro

A Betano foi anunciada como novo patrocínio master do Flamengo na manhã desta segunda-feira (18). Segundo o clube carioca, o novo acordo é considerado o maior contrato de patrocínio do futebol brasileiro e contempla diferentes frentes do clube, incluindo o futebol profissional, as modalidades olímpicas, como vôlei, basquete e futebol feminino, e ainda a FlamengoTV, ampliando a presença da marca em várias plataformas.

— A Betano, uma das maiores e mais respeitadas empresas globais de apostas esportivas, é reconhecida por sua atuação inovadora no setor. Sua presença internacional reforça a estratégia de expansão global do Flamengo — disse o clube em nota.

Anteriormente, a PixBet, que estampava a sua marca na parte principal da camisa rubro-negra, tinha um contrato de R$ 125 milhões por ano. O contrato também contava com a participação da FlaBet.