Titular do Flamengo brinca com Matheus Gonçalves após gol: ‘Brabo, Motels’

Autor do gol da vitória do Flamengo contra o Cuiabá, o atacante Matheus Gonçalves foi alvo de uma brincadeira de um companheiro nas redes sociais. Após o jogo na Arena Pantanal, o jovem publicou uma foto no Instagram, e o zagueiro Léo Ortiz não perdoou e escreveu: "Brabo demais, Motels".

continua após a publicidade

➡️ Jornalistas ironizam Fabrício Bruno em Cuiabá x Flamengo: ‘Mais rápido do mundo’

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo apelidaram Matheus Gonçalves de "Motel Gonçalves" por conta de uma polêmica no último mês. Uma foto do atacante vazou em uma banheira de motel com uma torcedora e o assunto repercutiu na internet. A brincadeira também parece ter pegado entre os jogadores.

Na ocasião, o portal "LeoDias" afirmou que Matheus Gonçalves estaria namorando quando se relacionou com a torcedora Manu Soares. O jogador do Flamengo, contudo, afirmou que estava solteiro. Manu, por sua vez, respondeu o pronunciamento do atleta: "Tá solteiro agora que foi exposto, né?".

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Matheus Gonçalves marcou o gol da vitória do Flamengo nesta quarta-feira (20). O Cuiabá abriu o placar com Derik, o Rubro-Negro empatou com Guilherme e virou com o gol do atacante de 19 anos. Após retornar de empréstimo pelo Red Bull Bragantino, o jogador soma 22 partidas e dois gols em 2024.