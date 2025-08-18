Por onde anda Nélio, ex-meia do Flamengo?

Nélio da Silva Melo nasceu no Rio de Janeiro, em 26 de janeiro de 1971, e ficou conhecido por sua habilidade, velocidade e visão de jogo. Apelidado de “Marreco” nos tempos de atleta, começou sua trajetória no futebol no Flamengo ainda nas divisões de base, integrando times sub-17 e sub-20 ao lado de nomes como Paulo Nunes, Júnior Baiano, Marcelinho Carioca e Djalminha. Sua técnica refinada e faro de gol o tornaram uma das grandes promessas do clube. O Lance! te conta por onde anda Nélio.

A carreira

Promovido ao profissional em 1988, Nélio rapidamente ganhou espaço. Participou de uma geração vencedora, acumulando títulos como a Copa do Brasil de 1990 e o Campeonato Brasileiro de 1992. Foi um jogador decisivo, que unia explosão física a jogadas de efeito, e por isso era destaque frequente em análises e rankings da época — chegando a ser eleito o melhor atacante de sua posição pela revista Placar.

Sua passagem pelo Flamengo durou dez anos, de 1988 a 1998, período em que disputou 346 jogos e marcou 79 gols. Sua regularidade e importância fizeram dele um dos jogadores mais emblemáticos do clube na década de 1990. Em várias oportunidades, foi protagonista em clássicos, finais e decisões, sempre mantendo relação de carinho com a torcida.

Mesmo assim, Nélio viveu altos e baixos. Em 1995, foi emprestado ao Guarani e, em 1997, teve nova saída temporária para o Fluminense e para o Atlético Paranaense. Pelo Furacão, conquistou o Campeonato Paranaense de 1998, mas não permaneceu para o Brasileirão daquele ano. Após voltar ao Flamengo, não conseguiu se firmar novamente e, em 1999, iniciou uma sequência de passagens por outros clubes do Brasil e até do exterior.

No fim da carreira, o ex-meia-atacante passou por Atlético Mineiro, Ituano, Paraná, Americano, Botafogo-SP, Botafogo-PB e pelo Haladás, da Hungria — sua única experiência no futebol europeu. Ainda atuou por equipes menores, como Guanabara, Pinheiros-ES, Ypiranga-AP e Flamengo-PI, encerrando a trajetória profissional em 2010, aos 39 anos.

Por onde anda Nélio?

Depois de pendurar as chuteiras, Nélio (@nelioflaoficial) não se afastou completamente do futebol. Ele passou a integrar a equipe de showbol do Flamengo, modalidade que reúne ex-jogadores em partidas festivas e de exibição. Nessa nova fase, reencontrou antigos companheiros como Djalminha, Júnior Baiano, Gélson Baresi e Marquinhos, mantendo a paixão pelo esporte viva.

Além disso, Nélio também teve uma passagem na comunicação esportiva. Em 2017, foi contratado pela TV Bandeirantes do Rio de Janeiro para atuar como comentarista no programa Os Donos da Bola. Sua estreia ocorreu em 28 de agosto daquele ano, comentando futebol com o mesmo entusiasmo que demonstrava nos gramados. Permaneceu na atração até outubro de 2019.

Hoje, leva uma vida mais reservada, mas segue participando de eventos, jogos beneficentes e encontros com torcedores. Nélio mantém o vínculo com a torcida rubro-negra, participando de ações comemorativas e celebrando datas históricas do clube.

Com sua trajetória marcada por títulos, gols e atuações memoráveis, Nélio segue sendo lembrado com carinho por quem viveu o Flamengo dos anos 1990. Para os mais novos, sua história é um lembrete de uma época em que a base do clube revelava craques que conquistavam espaço e títulos no profissional.

Clubes em que Nélio atuou