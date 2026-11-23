Samuel Lino já pode ser considerado ídolo do Flamengo? Uma enquete realizada no canal do Lance! Flamengo no WhatsApp mostrou que a maioria das respostas é favorável ao reconhecimento do atacante. Dos 619 votos registrados, 456 foram para a opção "Sim! É ídolo do Mengão!", enquanto 163 escolheram "Não! Ainda não deu tempo!".

A diferença representa 73,7% dos votos para a resposta positiva, contra 26,3% para a negativa. A votação permite selecionar mais de uma alternativa e reflete a opinião dos participantes do canal.

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O resultado chega em um momento especial para Samuel Lino. No último sábado (21), o atacante marcou o gol de empate do Flamengo diante do Palmeiras, no Nubank Parque, e garantiu matematicamente o décimo título brasileiro da história rubro-negra.

Samuel Lino vive momento de protagonismo no Flamengo

Contratado em julho de 2025, junto ao Atlético de Madrid, por 22 milhões de euros (aproximadamente R$ 143 milhões na cotação da época), Samuel Lino enfrentou críticas durante seus primeiros meses no Flamengo. Apesar de ter marcado o gol do título brasileiro contra o Ceará, o atacante terminou a temporada passada ainda contestado por parte da torcida.

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A situação mudou em 2026. Sob o comando de Leonardo Jardim, Lino ganhou liberdade para atuar por dentro e passou a participar mais diretamente da construção das jogadas. O crescimento se refletiu nos números: são 16 gols e 13 assistências em 55 partidas na temporada.

O camisa 16 também foi eleito o melhor jogador do Brasileirão em agosto, em premiação organizada pela CBF, e se consolidou como um dos principais nomes da campanha do decacampeonato.

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Em pouco mais de um ano no time profissional do Flamengo, Samuel Lino participou de quatro conquistas: Libertadores e Campeonato Brasileiro de 2025, além do Campeonato Carioca e do Brasileirão de 2026. O atacante também integrou a base rubro-negra e conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018.

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