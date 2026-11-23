Flamengo quer manter Leonardo Jardim, mas futuro depende do treinador
Diretoria deseja a permanência do português após o título brasileiro, mas vínculo permite rescisão sem multa ao término da temporada
O Flamengo deseja a permanência de Leonardo Jardim para 2027, mas a continuidade do treinador depende principalmente de sua própria vontade. Apesar do contrato válido até dezembro do próximo ano, o vínculo do português possui uma cláusula que permite a rescisão sem custos ao término da atual temporada. Com o título brasileiro conquistado no último sábado (21), a tendência é que as partes conversem sobre o futuro nas próximas semanas.
O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, já manifestou publicamente o desejo de manter o treinador e o diretor de futebol José Boto. Questionado sobre a permanência dos dois após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no Nubank Parque, o dirigente evitou aprofundar o assunto, mas sinalizou a intenção de dar continuidade ao trabalho.
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— Ah, hoje (sábado) é dia de comemoração! Eu espero que todo mundo fique! — respondeu Bap.
O cenário de Jardim, entretanto, tem uma particularidade contratual. Embora seu vínculo esteja formalmente previsto até o fim de 2027, existe a possibilidade de encerrá-lo ao término de 2026 sem o pagamento de multa rescisória. A cláusula permite a saída do treinador ou o desligamento por parte do clube, sem os custos habitualmente envolvidos em uma quebra antecipada de contrato.
Com a conquista do Brasileirão e o interesse da diretoria em mantê-lo, o principal ponto a ser esclarecido é a disposição de Jardim para seguir no projeto do Flamengo. O português não garantiu sua permanência quando questionado após a confirmação do decacampeonato.
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— Acabamos o campeonato em termos de título, mas ainda temos dois jogos pela frente. Nunca sabemos o futuro no futebol. Com certeza vamos sentar à mesa. Depois do Monaco (FRA), nunca mais assinei por mais de um ano — disse, antes de finalizar:
— Assino por um ano e com opção de renovar por mais um caso, as duas partes estejam satisfeitas. Eu sei que depende do resultado. No Monaco (FRA) foi diferente, porque é um projeto de formação. Hoje é dia de festa, de comemorar, e o futuro será o que tiver que ser — declarou.
Título brasileiro fortalece Leonardo Jardim no Flamengo
Leonardo Jardim chegou ao Flamengo em março, após a demissão de Filipe Luís, e assumiu o desafio de conduzir uma equipe que havia conquistado o Campeonato Brasileiro e a Libertadores na temporada anterior.
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O português enfrentou momentos de pressão ao longo de 2026, especialmente após as eliminações para o Vitória, na Copa do Brasil, e para o Estudiantes, na semifinal da Libertadores. A recuperação no Campeonato Brasileiro, entretanto, mudou sua passagem pelo clube.
Com o empate diante do Palmeiras, Jardim chegou a 51 partidas à frente do Flamengo, com 33 vitórias, 14 empates e apenas quatro derrotas. O aproveitamento é de 73,9%, com 99 gols marcados e 40 sofridos, considerando o recorte de jogos divulgado pelo clube, atualizado após o confronto de sábado.
No Brasileirão, o treinador assumiu a equipe a partir da quarta rodada e conduziu o Flamengo à liderança na reta final. O Rubro-Negro chegou aos 80 pontos e confirmou o décimo título brasileiro de sua história com duas partidas de antecedência.
Flamengo também precisa definir futuro de José Boto
A situação de José Boto também entrará na pauta da diretoria. Diferentemente de Jardim, o diretor de futebol possui contrato válido somente até dezembro de 2026 e ainda não acertou sua permanência.
Bap deseja manter o dirigente, mas a definição dependerá de conversas entre as partes. A relação interna de Boto enfrentou desgastes durante a temporada, sobretudo nos períodos de resultados negativos.
Com o título brasileiro assegurado, o Flamengo ganhou tempo para avançar no planejamento de 2027. O clube ainda enfrenta Coritiba e Chapecoense nas últimas duas rodadas, enquanto a definição sobre a continuidade da comissão técnica e da direção de futebol permanece em aberto.
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