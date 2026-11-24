A Justiça do Rio de Janeiro volta a analisar, nesta terça-feira (24), o processo criminal sobre o incêndio no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, que matou dez adolescentes e deixou outros três feridos em fevereiro de 2019. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) julgará um recurso do Ministério Público (MPRJ) que pede a condenação de sete réus absolvidos em primeira instância.

A sessão está marcada para as 13h e terá como relatora a desembargadora Suimei Meira Cavalieri. O julgamento representa uma nova etapa do processo, mais de sete anos após a tragédia e cerca de um ano depois da decisão que absolveu os acusados.

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O Ministério Público recorreu da sentença em novembro de 2025. Em maio deste ano, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ) encaminhou um parecer ao Tribunal defendendo a responsabilização dos sete réus. O órgão sustenta que as condições de segurança dos alojamentos e uma série de falhas e omissões devem ser consideradas na análise das responsabilidades individuais.

Por que os réus do Caso Ninho do Urubu foram absolvidos?

A absolvição foi determinada em outubro de 2025 pelo juiz Tiago Fernandes Barros, da 36ª Vara Criminal da Capital. Na ocasião, o magistrado considerou que as provas apresentadas não eram suficientes para estabelecer a responsabilidade penal individual dos sete acusados.

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A sentença destacou dificuldades para comprovar a relação direta entre as condutas dos denunciados, as irregularidades identificadas no centro de treinamento e a origem do incêndio no Ninho do Urubu. O entendimento foi de que a responsabilidade criminal não poderia ser atribuída apenas em razão dos cargos ocupados, sem comprovação de uma ação ou omissão determinante para o resultado.

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O Ministério Público contesta essa interpretação. Segundo o órgão, as provas reunidas durante o processo demonstram que os adolescentes estavam expostos a condições inadequadas de segurança. Entre as irregularidades apontadas estão a ausência de alvará, problemas na estrutura dos alojamentos e falhas nas medidas de prevenção e combate a incêndios.

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A acusação também destaca que havia notificações anteriores de órgãos públicos sobre as condições do local. Para o MPRJ, o conjunto dessas circunstâncias deve ser considerado na avaliação da responsabilidade de cada denunciado.

O que pode acontecer no julgamento desta terça-feira?

Os desembargadores da Terceira Câmara Criminal analisarão os recursos apresentados contra a sentença. O Ministério Público busca reverter as absolvições e obter a condenação dos sete acusados por incêndio culposo qualificado pelos resultados de morte e lesão grave.

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O Tribunal poderá manter a decisão de primeira instância ou reformá-la, total ou parcialmente. Também existe a possibilidade de o julgamento não ser concluído nesta terça-feira, caso haja adiamento ou pedido de vista de algum desembargador.

Os sete réus que tiveram a absolvição contestada são Antônio Márcio Mongelli Garotti, ex-diretor financeiro do Flamengo; Marcelo Maia de Sá, ex-diretor adjunto de patrimônio; Danilo da Silva Duarte, Fábio Hilário da Silva e Weslley Gimenes, ligados à área técnica dos contêineres; Cláudia Pereira Rodrigues, responsável pela assinatura dos contratos da empresa NHJ; e Edson Colman da Silva, sócio da empresa responsável pela manutenção dos aparelhos de ar-condicionado.

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A denúncia original, apresentada em janeiro de 2021, envolvia 11 pessoas. Ao longo da tramitação, alguns acusados foram excluídos do processo. O ex-presidente do Flamengo Eduardo Bandeira de Mello teve a punibilidade extinta por prescrição em 2025.

O incêndio do Ninho do Urubu aconteceu na madrugada de 8 de fevereiro de 2019, quando jogadores das categorias de base dormiam em alojamentos instalados em contêineres no CT George Helal. Dez adolescentes, com idades entre 14 e 16 anos, morreram.