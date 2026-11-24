Site vaza uniformes do Flamengo para 2027 com homenagens históricas
Possíveis modelos para 2027 apresentam referências históricas do clube
O Flamengo, campeão brasileiro em 2026, terá novidades nos uniformes para a próxima temporada. O site Footy Headlines, especializado em vazamentos de camisas de clubes, divulgou imagens e detalhes dos possíveis modelos que serão produzidos pela Adidas para o Rubro-Negro. As peças apresentam referências à história do clube, tanto no uniforme rubro-negro quanto no branco.
De acordo com as informações publicadas pelo portal, a camisa 1 terá um visual tradicional, com listras horizontais vermelhas e pretas mais estreitas em comparação com edições recentes. O modelo contará com cinco faixas vermelhas e cinco pretas distribuídas pelo corpo da camisa.
Um dos detalhes que chamam a atenção está nas listras pretas. Segundo o Footy Headlines, a Adidas preparou um padrão geométrico tonal em formato de pipa, em referência ao uniforme conhecido como "Papagaio de Vintém", utilizado pelo Flamengo em 1912 e considerado a primeira camisa de futebol da história do clube.
As mangas e os ombros terão predominância do vermelho. As tradicionais três listras da Adidas também aparecerão em preto, atravessando os ombros. Ainda conforme o vazamento, o conjunto será completado por calções brancos e meiões listrados em vermelho e preto.
👀📹 Created and rendered with Kit Creator https://t.co/mhlWSfKaC7— Footy Headlines (@Footy_Headlines) November 23, 2026
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Camisa reserva do Flamengo homenageará Taça Salutaris
Para o segundo uniforme, a proposta apresentada pelo Footy Headlines também aposta em referências históricas. De acordo com o site, a camisa reserva da temporada 2027 será uma homenagem ao centenário da Taça Salutaris, competição disputada em 1927 que consagrou o Flamengo como o "clube mais simpático" do Brasil, o "Mais Querido".
A peça deverá trazer elementos retrô, incluindo versões antigas do logotipo da Adidas e do escudo do Flamengo. O modelo também marcará o retorno do trevo da fornecedora esportiva em uma camisa reserva moderna do clube.
Até o momento, as informações divulgadas são baseadas nos vazamentos publicados pelo Footy Headlines. O Flamengo e a Adidas não tiveram confirmação oficial dos modelos apresentados pelo site.
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