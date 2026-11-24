Flamengo utilizou 30 jogadores para vencer o Campeonato Brasileiro de 2026
Rossi e Pedro atuaram em todas as 36 partidas; levantamento mostra a participação de cada atleta
O Flamengo utilizou 30 jogadores na campanha do título do Campeonato Brasileiro de 2026, conquistado no último sábado (21), após empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no Nubank Parque. O levantamento considera todos os atletas que entraram em campo nas 36 rodadas disputadas até a confirmação da conquista, incluindo titulares e reservas.
A diferença de participação entre os campeões é significativa. Rossi e Pedro estiveram presentes em todos os jogos, e sete atletas disputaram menos de dez partidas. Outros 16 participaram de pelo menos 20 confrontos, formando a base mais utilizada pela equipe ao longo da competição.
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Rossi foi o único jogador que permaneceu em campo durante todos os 3.240 minutos regulamentares das 36 partidas. Pedro também atuou em todas as rodadas, mas começou uma delas no banco de reservas. O centroavante lidera a artilharia rubro-negra no campeonato, com 20 gols.
Samuel Lino aparece logo atrás, com 35 partidas, sendo 30 como titular e cinco saindo do banco. O atacante marcou 13 gols no Brasileirão, incluindo o empate diante do Palmeiras que confirmou matematicamente o decacampeonato.
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Bruno Henrique lidera participação entre os reservas
Bruno Henrique disputou 29 jogos no Campeonato Brasileiro, mas começou apenas quatro entre os titulares. O atacante entrou em campo 25 vezes durante as partidas, sendo o jogador mais acionado do banco na campanha.
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O camisa 27 também teve participação direta no gol que garantiu o título. Diante do Palmeiras, recebeu passe de Arrascaeta e encontrou Samuel Lino dentro da área para marcar o empate.
Entre os jogadores com maior participação, Léo Ortiz (31 jogos), Léo Pereira (30), Jorginho (29), Carrascal (29) e Varela (28) também se destacam pela regularidade.
Outros nomes tiveram participação relevante em diferentes momentos da campanha. Erick Pulgar e Lucas Paquetá disputaram 25 partidas cada, enquanto Arrascaeta esteve presente em 26 confrontos.
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Veja o mapa dos 30 jogadores utilizados pelo Flamengo no Brasileirão 2026
A relação também inclui atletas que deixaram o Flamengo durante o campeonato. Everton Cebolinha, atualmente no Santos, participou de 12 jogos. Wallace Yan, negociado com o Red Bull Bragantino, entrou em campo sete vezes, enquanto Lorran, que se transferiu para o Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, disputou três partidas.
Além dos 30 jogadores que efetivamente atuaram, outros cinco chegaram a integrar listas de relacionados, mas não entraram em campo: Andrew, Dyogo Alves, Pablo Lucio, Guilherme Gomes e Douglas Telles. Eles não fazem parte do levantamento de atletas utilizados.
A campanha também contou com dois treinadores. Filipe Luís comandou o Flamengo nas três primeiras rodadas, antes da chegada de Leonardo Jardim. O português assumiu a equipe a partir da quarta partida e conduziu o Rubro-Negro até a conquista do título.
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