R$ 543 milhões, sete gols e poucos minutos: os reforços do Flamengo no deca
Cinco jogadores chegaram ao Rubro-Negro em 2026, mas apenas Lucas Paquetá ultrapassou mil minutos na campanha do título brasileiro
O Flamengo investiu aproximadamente R$ 543 milhões na contratação de cinco jogadores em 2026, mas a participação dos reforços na campanha do decacampeonato brasileiro ficou concentrada em Lucas Paquetá. Até a conquista confirmada diante do Palmeiras, no último sábado (21), o meia havia disputado 25 partidas, com sete gols e uma assistência na competição.
O levantamento considera os jogadores contratados para a temporada de 2026 e os números registrados até a 36ª rodada do Brasileirão. Juntos, os cinco reforços somaram 2.282 minutos em campo. Paquetá foi responsável por 1.584 deles, o equivalente a 69,4% do total.
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Além do camisa 11, o Flamengo contratou o zagueiro Vitão, o goleiro Andrew e os atacantes Joaquín Freitas e Anthony Valencia. Os outros quatro jogadores custaram, juntos, R$ 227,3 milhões e acumularam 698 minutos no campeonato.
Os valores financeiros consideram direitos federativos, luvas e despesas de intermediação, conforme os demonstrativos do clube. O montante é diferente dos R$ 667,7 milhões registrados em investimentos totais em atletas ao longo de 2026, que também incluem outras operações e compromissos com jogadores contratados anteriormente.
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Paquetá concentra participação dos reforços
Lucas Paquetá foi a contratação mais cara da história do Flamengo, com custo total de R$ 315,7 milhões. O meia representou 58,1% do investimento feito nos cinco reforços de 2026 e também liderou o grupo em partidas, minutos e participações diretas em gols no Campeonato Brasileiro.
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O camisa 11 esteve em campo em 25 das 36 rodadas disputadas até a confirmação do título. Foram sete gols e uma assistência, números que o colocam como o único reforço do ano a balançar as redes na competição.
Vitão aparece na segunda posição entre os contratados de 2026 em tempo de jogo. O zagueiro disputou 11 partidas, acumulou 596 minutos e foi utilizado em seis oportunidades como titular. Contratado junto ao Internacional por uma operação de R$ 81,9 milhões, o defensor funcionou como alternativa para a zaga ao longo da campanha.
Reforços da última janela tiveram pouco espaço no Flamengo
Joaquín Freitas e Anthony Valencia, contratados em setembro, tiveram participação reduzida na campanha do título. O argentino, que custou R$ 66,8 milhões, entrou em campo nove vezes, sempre como reserva, e acumulou 96 minutos. Mesmo com pouco tempo de jogo, contribuiu com uma assistência.
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Valencia, por sua vez, disputou apenas seis minutos no Brasileirão. O equatoriano custou R$ 43,9 milhões e participou de uma partida, sem gols ou assistências.
Andrew completa a relação. Contratado junto ao Gil Vicente, de Portugal, em uma operação contabilizada em R$ 34,7 milhões, o goleiro não entrou em campo no Campeonato Brasileiro. Rossi disputou integralmente os 36 jogos da campanha até a conquista, sem dar oportunidade ao reserva.
A diferença entre o investimento realizado e a utilização dos reforços reforça uma característica do decacampeonato. Embora tenha realizado cinco contratações em 2026, o Flamengo conquistou o título apoiado principalmente em jogadores que já integravam o elenco na temporada anterior.
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