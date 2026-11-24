O Flamengo inicia nesta terça-feira (24) a venda de ingressos para o confronto com a Chapecoense, marcado para o dia 2 de dezembro, às 21h30, no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcará a entrega da taça de campeão nacional.

O Rubro-Negro garantiu o título antecipadamente após o empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no Nubank Parque, em São Paulo. Antes de encerrar a participação no Brasileirão diante da Chapecoense, a equipe ainda enfrenta o Coritiba, fora de casa, pela penúltima rodada.

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A comercialização dos ingressos será feita exclusivamente pelo site oficial do clube, com abertura escalonada de acordo com os planos do programa Nação Sócio-Torcedor.

Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Quando começam as vendas de ingressos para Flamengo x Chapecoense?

24 de novembro (terça-feira)

14h – Nação Maraca 1 (1 estrela)

16h – Nação Maraca 1

18h – Nação Maraca 2 (2 estrelas)

25 de novembro (quarta-feira)

10h – Nação Maraca 2 (1 estrela)

12h – Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)

14h – Nação Maraca 3

16h – Nação Sem Fronteiras Anual (1 estrela)

18h – Nação Sem Fronteiras Anual

26 de novembro (quinta-feira)

10h – Público geral, gratuidades Flamengo e visitantes

As vendas online serão encerradas no dia 2 de dezembro, às 21h.

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Preços dos ingressos para Flamengo x Chapecoense

Norte (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 40

Nação Maraca 2: R$ 56

Nação Maraca 3: R$ 64

Público geral: R$ 160 (meia-entrada: R$ 80)

Sul (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 35

Nação Maraca 2: R$ 49

Nação Maraca 3: R$ 56

Nação Sem Fronteiras Anual: R$ 70

Público geral: R$ 140 (meia-entrada: R$ 70)

Leste Superior (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 45

Nação Maraca 2: R$ 63

Nação Maraca 3: R$ 72

Nação Sem Fronteiras Anual: R$ 90

Público geral: R$ 180 (meia-entrada: R$ 90)

Leste Inferior (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 55

Nação Maraca 2: R$ 77

Nação Maraca 3: R$ 88

Público geral: R$ 220 (meia-entrada: R$ 110)

Oeste Inferior (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 60

Nação Maraca 2: R$ 84

Nação Maraca 3: R$ 96

Público geral: R$ 240 (meia-entrada: R$ 120)

Maracanã Mais (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 306,25

Nação Maraca 2: R$ 398,75

Nação Maraca 3: R$ 445

Público geral: R$ 1.000 (meia-entrada: R$ 537,50)

Torcida visitante – Sul B

Público geral: R$ 250 (meia-entrada: R$ 125)

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