Flamengo começa venda de ingressos para jogo contra a Chapecoense nesta terça; veja valores
Partida marcará a entrega da taça do Brasileirão; ingresso mais barato custa R$ 140
O Flamengo inicia nesta terça-feira (24) a venda de ingressos para o confronto com a Chapecoense, marcado para o dia 2 de dezembro, às 21h30, no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcará a entrega da taça de campeão nacional.
O Rubro-Negro garantiu o título antecipadamente após o empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no Nubank Parque, em São Paulo. Antes de encerrar a participação no Brasileirão diante da Chapecoense, a equipe ainda enfrenta o Coritiba, fora de casa, pela penúltima rodada.
A comercialização dos ingressos será feita exclusivamente pelo site oficial do clube, com abertura escalonada de acordo com os planos do programa Nação Sócio-Torcedor.
Quando começam as vendas de ingressos para Flamengo x Chapecoense?
24 de novembro (terça-feira)
- 14h – Nação Maraca 1 (1 estrela)
- 16h – Nação Maraca 1
- 18h – Nação Maraca 2 (2 estrelas)
25 de novembro (quarta-feira)
- 10h – Nação Maraca 2 (1 estrela)
- 12h – Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)
- 14h – Nação Maraca 3
- 16h – Nação Sem Fronteiras Anual (1 estrela)
- 18h – Nação Sem Fronteiras Anual
26 de novembro (quinta-feira)
- 10h – Público geral, gratuidades Flamengo e visitantes
As vendas online serão encerradas no dia 2 de dezembro, às 21h.
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Preços dos ingressos para Flamengo x Chapecoense
Norte (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$ 40
- Nação Maraca 2: R$ 56
- Nação Maraca 3: R$ 64
- Público geral: R$ 160 (meia-entrada: R$ 80)
Sul (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$ 35
- Nação Maraca 2: R$ 49
- Nação Maraca 3: R$ 56
- Nação Sem Fronteiras Anual: R$ 70
- Público geral: R$ 140 (meia-entrada: R$ 70)
Leste Superior (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$ 45
- Nação Maraca 2: R$ 63
- Nação Maraca 3: R$ 72
- Nação Sem Fronteiras Anual: R$ 90
- Público geral: R$ 180 (meia-entrada: R$ 90)
Leste Inferior (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$ 55
- Nação Maraca 2: R$ 77
- Nação Maraca 3: R$ 88
- Público geral: R$ 220 (meia-entrada: R$ 110)
Oeste Inferior (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$ 60
- Nação Maraca 2: R$ 84
- Nação Maraca 3: R$ 96
- Público geral: R$ 240 (meia-entrada: R$ 120)
Maracanã Mais (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$ 306,25
- Nação Maraca 2: R$ 398,75
- Nação Maraca 3: R$ 445
- Público geral: R$ 1.000 (meia-entrada: R$ 537,50)
Torcida visitante – Sul B
- Público geral: R$ 250 (meia-entrada: R$ 125)
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