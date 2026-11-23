Leonardo Jardim abriu o coração após o Flamengo conquistar o Campeonato Brasileiro de 2026. Depois do empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no Nubank Parque, em São Paulo, o treinador português fez um discurso de agradecimento aos jogadores e destacou a importância do comprometimento do elenco para a conquista do título nacional.

Em sua fala, Jardim ressaltou que o trabalho de um treinador depende diretamente da entrega dos atletas dentro de campo. O técnico também agradeceu pela forma como foi recebido pelo grupo e relembrou o processo de adaptação desde sua chegada ao clube.

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— Primeiro, quero vos agradecer por a gente conquistar mais um título, porque o treinador só ganha se os jogadores correrem e trabalharem por ele. Se não fizerem isso, está f***-se — afirmou o técnico do Flamengo.

Jardim durante o discurso (Foto: Reprodução)

Na sequência, o português destacou a construção da confiança entre comissão técnica e elenco ao longo da temporada. Segundo Jardim, as adaptações feitas no início do trabalho foram importantes para que o grupo alcançasse o objetivo.

— Foi por isso que vocês receberam de braços abertos. No início, tivemos algumas adaptações que tivemos que fazer e, aos poucos, ganhamos confiança uns dos outros, e isso levou-nos a ser campeões — completou Jardim, treinador do Rubro-Negro.

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Jardim tem contrato com o Flamengo até 2027

Apesar da conquista do Brasileirão, o futuro de Leonardo Jardim no Flamengo ainda será tema de conversa com a diretoria. O treinador tem contrato com o clube até o fim de 2027, mas já afirmou que pretende discutir os próximos passos após o encerramento da temporada.

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Mesmo com o título garantido, o Flamengo ainda tem duas rodadas pela frente no Campeonato Brasileiro. A definição sobre a permanência do português será tratada posteriormente.

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