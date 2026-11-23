O Flamengo celebra nesta segunda-feira (23) o aniversário do bicampeonato da Libertadores, conquistado sobre o River Plate, em Lima, no Peru. Autor dos dois gols da virada rubro-negra na decisão, Gabigol também entrou no clima da data comemorativa. O atacante compartilhou uma publicação do clube nas redes sociais e deixou uma mensagem para recordar a conquista.

— A história foi escrita! 23/11/19 ❤️🖤 — escreveu o jogador.

A história foi escrita! 23/11/19 ❤️🖤 — Gabriel B. (@gabigol) November 23, 2026

Como foi a atuação de Gabigol em Flamengo x River Plate

Gabigol foi o grande protagonista da final contra o River Plate. Depois de Borré abrir o placar para a equipe argentina, o atacante marcou duas vezes nos minutos finais e garantiu a virada por 2 a 1, levando o Flamengo ao segundo título da Libertadores de sua história.

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Gabigol com a taça da Libertadores em 2019 Foto: Alexandre Vidal/CRF

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A conquista encerrou um jejum de 38 anos do Rubro-Negro na competição continental e marcou o início de uma sequência histórica de títulos para aquela geração. Desde então, o Flamengo conquistou o torneio mais duas vezes, em 2022 e 2025.

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