Arrascaeta brinca com intensidade de Filipe Luís no Flamengo: ‘Assim vai morrer’

Autor de um dos gols da vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, neste domingo (3), na partida de ida da final da Copa do Brasil, o meia-atacante Arrascaeta brincou com a intensidade imposta pelo técnico Filipe Luís na gestão do grupo.

- Eu falei para ele que, em dois anos aqui, eu acho que ele vai envelhecer uns cinco anos. Acaba o jogo, ele já fica olhando estatística, como a gente jogou, o rival... Chega em casa, toma café, começa a ver o jogo. Eu falei: "Fili, calma, calma. Se não, assim, você vai morrer." - brincou Arrascaeta em entrevista à FLA TV.

Com o resultado, o Flamengo joga agora podendo perder por até um gol de diferença no próximo domingo (10), na Arena MRV, para ficar com o título. Antes disso, na quarta-feira (6), o rubro-negro encara o rival do Galo, o Cruzeiro, no Independência, pela 32ª rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo entre Flamengo e Atlético-MG?

O primeiro tempo foi quase todo do Flamengo. À exceção dos dez minutos iniciais, de avanços esporádicos de Paulinho e das jogadas individuais de um isolado Hulk, o Atlético-MG passou o tempo todo se defendendo. O placar foi aberto aos 11, em belíssima jogada de ataque coletivo.

Gabriel Barbosa foi definitivamente Gabigol no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. O atacante marcou dois gols na vitória do Flamengo por 3 a 1 diante do Atlético-MG, neste domingo, no Maracanã. Arrascaeta abriu o marcador para o time rubro-negro, enquanto Alan Kardec descontou para os mineiros.

Na etapa final o jogo foi mais equilibrado. Com a boa vantagem no marcador, o Flamengo recuou um pouco suas linhas e tratou de cozinhar o Atlético-MG. O time mineiro, por sua vez, foi um pouco mais ambicioso e chegou com mais frequência que na primeira etapa.