Discreto, Alex Sandro se mostra fundamental para esquema do Flamengo

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 04/11/2024 - 13:37 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo tem um coadjuvante de luxo em Alex Sandro. O jogador retornou à ação na vitória sobre o Atlético-MG no domingo (3), pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil, após duas partidas afastado por incômodo muscular. Apesar de atuação discreta, sem participar diretamente dos três gols rubro-negros no Maracanã, o lateral-esquerdo foi fundamental para o funcionamento da equipe.

Alex Sandro é o ponto de equilíbrio na construção ofensiva do Fla. Com bola, o camisa 26 ora se posicionava como terceiro zagueiro pela esquerda, ora se juntava aos volantes no meio-campo. Este segundo momento é o que mais chama atenção. A função exercida pelo ex-Seleção Brasileira se assemelha à de Filipe Luís no time comandado por Jorge Jesus, em 2019.

O atual técnico pode ter arrancado uma página do livro do português. O posicionamento de Alex não só dá suporte à saída de bola do Flamengo, mas permite que Wesley tenha liberdade para atacar o extremo oposto do campo. Não à toa, o lateral-direito foi um dos melhores em campo contra o Atlético-MG. Além disso, ajuda na solidez defensiva de um meio-campo mais leve, com Gerson e Evertton Araújo.

As características de Alex Sandro fazem dele o jogador ideal para cumprir esta função. Aos 33 anos, a velocidade já não é um ponto forte do jogo do camisa 26, que compensa com a experiência e noção de espaço. Concorrente pela vaga no time titular, Ayrton Lucas tem estilo quase oposto ao do companheiro. Assim, Filipe Luís foi obrigado a alternar o modo no qual o Rubro-Negro ataca na ausência do titular.

Adaptação ao Fla

Alex Sandro chegou ao Flamengo no início de setembro, ainda sob o comando de Tite, após lesão de Matías Viña. Desde então, foram oito partidas e um gol marcado, no jogo de ida de semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Mesmo com pouco tempo de clube, o lateral-esquerdo já é dono da camisa na posição e teve rápida adaptação ao grupo rubro-negro.

O jogador deve voltar a campo no próximo domingo (10), na Arena MRV, no jogo de volta da decisão contra o Atlético-MG. O clube já admite poupar atletas para o duelo com o Cruzeiro na quarta-feira (6), pelo Brasileirão. Como o defensor lidou com desconforto muscular recentemente, é um dos principais candidatos a ser preservado no meio de semana.

