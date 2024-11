Apesar do Enem, torcida do Flamengo compareceu em peso ao Maracanã, na final da Copa do Brasil Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 15:14 • Rio de Janeiro (RJ)

A paixão do torcedor é algo fora do comum. A realização da partida de ida da final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Atlético-MG, no mesmo dia do Enem foi uma espécie de drama para os torcedores. O Lance! ouviu alguns alunos que prestaram a primeira prova vestibular nacional, no domingo (3), e contaram como foi a experiência de "dividir as atenções" com a prova e o confronto.

— A sensação foi ruim, mas depois de um tempo eu até que me “acostumei”. Quando explodiam os fogos, eu sabia que tinha sido gol, então eu comemorava na sala — disse Pedro Hollanda, de 17 anos, que realizou a prova no bairro de Anchieta.

➡️Gabigol marca duas vezes, e Flamengo abre vantagem na decisão da Copa do Brasil

Apesar da distância entre o estádio Maracanã e o local de prova, é notório que um jogo dessa magnitude move torcedores pela cidade toda. Foi o mesmo caso de Íris Barros, de 16 anos, que realizou a prova no Colégio Municipal Cardeal Arcoverde, em Madureira. A estudante contou que foi difícil se concentrar com a reação dos torcedores ao redor da escola.

Copa do Brasil ou Enem? Dilema difícil para torcedora do Flamengo

— Foi horrível! Teve uma hora em que o fiscal decidiu abrir as janelas e desligar o ar condicionado e o ventilador. Com isso, começaram a soltar fogos e eu não sabia o que significava, se já tinha acabado o jogo ou se tinha saído gol. Eu fiquei olhando para o horário do quadro e tentava imaginar quantos minutos faltavam para o fim do jogo. Nessa hora eu tava fazendo redação, já doida para sair logo e ver a partida. Mas tive que esperar até 18h30 para pegar o caderno de questões — disse Íris.

O drama irá se repetir no próximo domingo. O confronto que pode selar o título do Flamengo na Copa do Brasil será no mesmo horário do primeiro. Mesmo não sendo no Rio de Janeiro, Íris revelou que está preocupada em como fará para conciliar o concurso e a vontade de assistir à decisão.

— Eu estou pensando em faltar na próxima semana, ou vou tentar sair às 15h30. Eu fiquei essa semana inteira torcendo para eles mudarem, pelo menos, o horário da primeira partida. Na minha sala tinham umas três pessoas de blusa do Flamengo e elas saíram por volta de 15h30, fizeram bem rápido — completou a estudante.

Gabigol anotou dois gols na vitória do Flamengo em cima do Atlético-MG, pela Copa do Brasil (Foto: Marcelo Cortes/CRF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Flamengo encara o Atlético-MG pela partida de volta da final da Copa do Brasil no domingo (10), às 16h. Mas, antes disso, o Rubro-Negro tem um compromisso, fora de casa, na quarta-feira (6), contra o Cruzeiro, às 21h. Já o Galo, enfrentará o Atlético-GO, em Goiânia, no mesmo dia e horário.