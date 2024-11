Arturo Vidal comemora título da Libertadores ao lado de jogadores do Flamengo (Foto: API/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 14:38 • Santiago (CHI) • Atualizada em 04/11/2024 - 15:49

Arturo Vidal, ícone do futebol chileno, está sendo acusado de agressão sexual por uma mulher que participou de uma festa organizada por jogadores do Colo-Colo, clube chileno em que atua. O Ministério Público local confirmou a denúncia nesta segunda-feira (4). A agressão teria ocorrido em uma boate em Santiago, no Chile, após a comemoração de aniversário de um dos atletas do time.

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Vidal viveu bons momentos no Flamengo, mas saiu em baixa (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O coronel da polícia, Gerardo Aravena, informou que Vidal foi levado até a delegacia para ser identificado, mas não ficou detido.

➡️Filho de Simeone é acusado de racismo na quarta divisão espanhola

Vidal jogou pelo Flamengo entre 2022 e 2023

A acusação de agressão foi feita por uma das convidadas da festa, que aconteceu na madrugada desta segunda-feira (4), algumas horas após a vitória do Colo-Colo sobre o Deportes Iquique por 3 a 0. A partida era válida pela penúltima rodada do Campeonato Chileno, liderado pela equipe de Vidal, que soma 66 pontos.

Ídolo da seleção chilena, com a qual foi bicampeão da Copa América, Vidal tem passagens internacionais multicampeãs por Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern de Munique, Barcelona e Inter de Milão. No Brasil, o jogador defendeu o Flamengo entre 2022 e 2023, e o Athletico Paranaense. No final de 2023, retornou ao futebol chileno para vestir a camisa do Colo-Colo.