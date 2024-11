Gabigol comemora seu gol pelo Flamengo no jogo de ida da final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Publicada em 04/11/2024 - 14:25 • Rio de Janeiro (RJ)

Autor de dois gols no jogo de ida da final da Copa do Brasil, na partida entre Flamengo e Atlético-MG, Gabigol foi o grande herói na tarde de domingo. Após a partida, a situação contratual do jogador com o Rubro-Negro voltou a ser discutida, visto que seu vínculo se encerra no final do ano. Em votação no canal de WhatsApp do Lance! Flamengo, os torcedores do clube carioca pediram pela renovação do ídolo.

Na enquete, 90,4% dos rubro-negros decidiram pela renovação de contrato de Gabigol no Flamengo. Entretanto, outros 9,6% acreditaram que a atuação contra o Galo não foi o suficiente para estender o vínculo do camisa 99. Vale lembrar que, até o domingo, o atacante somava apenas cinco gols na temporada e não teve muitos minutos durante o período de Tite no comando da equipe.

Como foi o jogo entre Flamengo e Atlético-MG?

Gabriel Barbosa foi definitivamente Gabigol no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. O atacante marcou dois gols na vitória do Flamengo por 3 a 1 diante do Atlético-MG, neste domingo, no Maracanã. Arrascaeta abriu o marcador para o time carioca, enquanto Alan Kardec descontou para os mineiros. Com o resultado, o Flamengo pode perder por escore simples domingo que vem, em Belo Horizonte, que mesmo assim será campeão.

Apesar de ter sido o grande nome da vitória rubro-negra, ainda não sabemos se isso foi suficiente para renovarem o contrato de Gabigol. Mas, se não for, ao menos terá sido suficiente para ele deixar o clube na próxima temporada, ainda merecendo a alcunha que o consagrou.

