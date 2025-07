NOVA JERSEY (EUA) - O momento se aproxima da semifinal entre Fluminense e Chelsea, pelo Mundial de Clubes. O duelo, recheado de elementos que o torna mais especial, pode coroar a inesperada campanha do Tricolor com um sonho que parece cada vez mais próximo.

O Flu foi o primeiro a chegar nos Estados Unidos e será um dos últimos a sair. O embarque rumo à Colúmbia, na Carolina do Sul, aconteceu no dia 6 de junho, tendo completado um mês de viagem ha poucos dias. Antes de sair do Brasil, o time oscilava em campo e ainda não tinha conquistado a confiança da torcida, mas tudo mudou em solo norte-americano.

O time do Fluminense que estreou em Nova York no dia 16 de junho não é o mesmo daquele que entrará em campo nesta terça-feira (8), diante do Chelsea. Contaminados pelo espírito da cidade e por seu embaixador Felipe Melo, o Tricolor ganhou casca, foco e desde então vem surpreendendo e permitindo que a imaginação do torcedor fosse mais ousada a cada etapa superada, colocando um inesperado título no horizonte das Laranjeiras.

No empate com o Borussia Dortmund, a euforia tomou conta do estádio pela possibilidade de vitória sobre um temido adversário. Esperava-se o mesmo na rodada seguinte, contra o Ulsan HD, mas o primeiro tempo frustrou as expectativas, que foram ser atendidas na virada da segunda etapa.

Guga e os jogadores do Fluminense comemoram a vitória e a classificação para a semifinal (Foto: Paul Ellis/AFP)

Foi no mata-mata que o enredo ganhou ritmo, mostrando ao torcedor que, assim como ele, os jogadores que carregam o escudo do Fluminense em campo também sonham com grandes conquistas. Afinal, como afirmou Nonato, "sonhar é de graça". O que não veio de graça foram as vitórias sobre a Inter de Milão e Al-Hilal, que exigiram uma entrega e comprometimento hercúleos, como seu herói.

A campanha histórica do time carioca mostrou que o verde, o branco e o grená, sozinhos, são apenas cores, mas juntos, simbolizam uma união capaz de dar asas à uma utopia que parecia inalcançável. E é nessa união que os atletas buscam força para jogar com ainda mais garra e ainda mais raça sempre que o desafio aumenta diante deles.

Na cidade que acolheu John Lennon ao início da década de 1970, o Fluminense mostra a todos que acompanham sua saga pelo mundo que não sonha sozinho. O ex-Beatle lutava pelos seus ideais com convicção, a mesma apresentada pelo Tricolor ao superar os obstáculos italianos e sauditas que apareceram pelo caminho.

Tendo apenas o céu acima de si, o Fluminense, "inexplicável" conforme a definição de Guga, pode estar se aproximando de um desfecho que parecia impossível nesse Mundial de Clubes. Desafiando a lógica, as estatísticas e toda a unanimidade, o clube vai encarar o Chelsea pelo direito de seguir sonhando.

