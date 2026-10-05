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Anthony Valencia, do Flamengo, dá assistência pelo Equador, mas desperdiça pênalti

Camisa 8 encerra Data Fifa com participação em três jogos, mas sem vitória

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
05/10/2026 11:31
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Anthony Valencia, do Flamengo, em amistoso do Equador
Anthony Valencia, do Flamengo, em amistoso do Equador (Foto: Divulgação/Equador)

Anthony Valencia, do Flamengo, encerrou sua participação na Data Fifa pelo Equador com um gosto amargo. No empate por 1 a 1 com o Panamá nesta segunda-feira (5), em torneio amistoso internacional, o jogador do time brasileiro deu assistência para o gol de Angulo. Mas, nas cobranças de pênaltis, desperdiçou o chute e viu sua equipe levar a pior por 7 a 6 na disputa do terceiro lugar da Copa Kirin.

Com a camisa 8, Valencia foi titular e jogou durante toda a partida. No lance do gol, aos 13 minutos do segundo tempo, o jogador do Flamengo, pelo lado direito do campo, encontrou Angulo sozinho dentro da área, deixando o companheiro em grande condição de balançar as redes.

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Com o empate no tempo normal, a partida foi para os pênaltis. Valencia foi o autor da segunda cobrança do Equador e não foi bem na finalização, parando em Eddie Roberts. Posteriormente, Juan Riquelme Angulo também não aproveitou e desperdiçou a cobrança.

Equador exalta partida de Valencia

Após a partida, o perfil oficial da seleção do Equador nas redes sociais exaltou a partida de Valencia. O jovem teve 89% de aproveitamento nos passes (16/19), além de dar 49 toques na bola e fazer duas interceptações.

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Anthony Valencia, do Flamengo, em amistoso do Equador
Anthony Valencia, do Flamengo, em amistoso do Equador (Foto: Divulgação/Equador)

Equador encerra Data Fifa sem vitória

A Data Fifa não contou com uma boa atuação do Equador. Nos três primeiros jogos de Gallardo à frente da seleção, foram dois empates e uma derrota. Anthony Valencia esteve em campo nas três partidas.

  • Coreia do Sul 3 x 0 Equador
  • Japão* 0 x 0 Equador
  • Equador 1 x 1 Panamá*

* venceu nos pênaltis.

Próximo jogo do Flamengo

A primeira partida após a Data Fifa será na quinta-feira, quando a equipe de Leonardo Jardim encara o Santos, na Vila Belmiro. A partida será às 19h30 (de Brasília). O Rubro-Negro é líder do Brasileirão, com três pontos de vantagem para o Palmeiras, segundo colocado.

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