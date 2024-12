A temporada de 2024 chegou ao fim para o Flamengo. Em um ano de altos e baixos, o Rubro-Negro encerra sua participação no Campeonato Brasileiro em terceiro lugar, melhor colocação em três anos, e fecha o ano com os títulos do Carioca e da Copa do Brasil. Apesar das boas notícias, os resultados ficaram aquém das expectativas. Por outro lado, o desempenho sobre o comando de Filipe Luís traz esperança para o futuro.

Inicio promissor

Os primeiros meses foram de euforia para o torcedor do Flamengo. Comandada por Tite, a equipe terminou o Campeonato Carioca não apenas com o título, mas como a melhor defesa da história da competição. Pedro, Everton Cebolinha e Nicolás de la Cruz - principal contratação para 2024 - despontavam como os destaques do time.

Queda de rendimento, mas resultados seguem

Após o grande início de temporada e desempenho no estadual, o Rubro-Negro chegou como um dos grandes favoritos às principais competições. No entanto, o nível de rendimento da equipe caiu, e as lesões se tornaram obstáculo constante.

A primeira as grandes competições disputadas pelo Flamengo foi a Libertadores. Com ela, começaram a aparecer os problemas, desde o empate com o Millonarios na estreia até as derrotas para Bolívar e Palestino fora de casa. Apesar disso, o Fla conseguiu duas vitórias cruciais e se classificou às oitavas de final em segundo lugar do grupo.

Ao mesmo tempo, o início de Brasileirão do Rubro-Negro justificava às expectativas do torcedor. O time comandado por Tite liderou nove das 15 primeiras rodadas do campeonato, com direito à goleada história por 6 a 1 sobre o rival Vasco. Contudo, decisões, como poupar jogadores contra o Palmeiras na terceira rodada, e resultados, como a derrota para o Botafogo no Maracanã, já levantavam certa desconfiança.

Jogadores do Flamengo comemoram gol na goleada sobre o Vasco pelo Brasileirão (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)

Lesões, derrotas e fim de linha para Tite

Após sobreviver à Copa América, que tirou Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz, Matías Viña e Varela de até nove rodadas do Campeonato Brasileiro, o Flamengo prometia voltar aos eixos. Entretanto, a lista de desfalques só aumentou na segunda metade da temporada, e a queda de rendimento se juntou aos resultados ruins.

O desempenho inconstante trouxe derrotas amargas, como a goleada sofrida diante do Botafogo por 4 a 1, e perda de posições na tabela. Ao mesmo tempo, Tite foi perdendo alguns de seus principais jogadores na temporada por contusões. Cebolinha virou baixa no início de agosto; Matías Viña na metade do mesmo mês; já Pedro, artilheiro do Brasil no ano até então, ficou fora de ação no início de setembro, no que foi a pá de cal no trabalho do treinador. Novas contratações chegaram em Michael, Carlos Alcaraz, Gonzalo Plata e Alexsandro, mas já era tarde.

A caminhada rubro-negra na Libertadores seguiu nas oitavas de final, com o confronto com o Bolívar. Depois de vitória por 2 a 0 no Maracanã, o Fla conseguiu segurar o resultado no agregado na altitude e se classificou às quartas. No entanto, já sem o camisa 9, a campanha terminou em eliminação para o Peñarol, com derrota por 1 a 0 no Maracanã no jogo de ida e empate por 0 a 0 na volta. Assim, Tite não resistiu e foi demitido no dia 30 de setembro.

Tite, ex-técnico do Flamengo, no banco de reservas do Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Filipe Luís: o ídolo dá esperança ao Flamengo

Com a demissão de Tite, o Flamengo decidiu por solução caseira para assumir o comando da equipe. Filipe Luís, que havia passado pelo sub-17 e estava à frente da equipe sub-20 do clube, foi nomeado técnico principal. Sem nenhum trabalho no profissional e aposentado há menos de um ano, o ex-jogador mostrou que a falta de experiência era apenas um detalhe.

Apesar dos altos e baixos e dos resultados insatisfatórios, em uma competição o trabalho de Tite foi quase impecável: a Copa do Brasil. Invicto e sem levar gols no torneio, o Flamengo chegou às semifinais com o antigo treinador, nas quais tinha pela frente o Corinthians. Foi contra o rival paulista a estreia de Filipe Luís, com direito à vitória e grande exibição.

Com o empate no jogo de volta, o Rubro-Negro se classificou à final do torneio mata-mata. Nos dois jogos da decisão, a equipe comandada pelo ex-lateral-esquerdo dominou completamente o Atlético-MG e se sagrou campeã da Copa do Brasil.

No Brasileirão, o Flamengo tinha missão quase impossível para alcançar o líder Botafogo. A disputa pelo título ficou distante, mas o desempenho e os resultados mostraram que o time era capaz de brigar caso a arrancada tivesse início antes. Somando todas as competições, são 15 jogos, nove vitórias, cinco empates e apenas uma derrota sob o comando de Filipe. Mais que isso, o ídolo rubro-negro trouxe esperança de um 2025 melhor e de mais conquistas para o Rubro-Negro.

