Atuação de reforço do Flamengo contra o Inter chama atenção: ‘Partidaço’

O Flamengo venceu o Internacional por 2 a 0, nesta quarta-feira (20), no Estádio Beira-Rio, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Na ocasião, torcedores do Rubro-Negro chamaram atenção para a partida do meia Saúl. O camisa 8 foi um dos destaques da vitória.

O jogador não chegou a ter uma participação direta em nenhum dos gols do Flamengo no confronto. Contudo, o espanhol foi peça primordial do sistema do meio de campo da equipe do técnico Filipe Luís. O desempenho não passou despercebido pelos torcedores do clube.

Nas redes sociais, foi possível ver parte da torcida do Rubro-Negro não poupando elogios para descrever a partida do atleta. Saúl tem demostrado, a cada dia que passa, que pode ser destaque do clube carioca. Veja a reação abaixo:

Internacional x Flamengo

Após vencer o primeiro confronto entre as equipes por 1 a 0, no Maracanã, a equipe do técnico Filipe Luís entrou no Beira-Rio, nesta quarta-feira (20), precisando apenas de um empate. Mesmo com a vantagem, o Rubro-Negro não se escondeu e dominou a partida.

A vitória por 2 a 0 começou a ser construída ainda no primeiro tempo, quando Arrascaeta abriu o placar aos 26 minutos. Tudo começou após um rebote de Rochet em um chute de Samuel Lino. A bola sobrou com com Palta, que tocou de cabeça para trás, onde estava o camisa 10 para finalizar de primeira e marcar.

No segundo tempo, o Internacional tentou correr atrás do prejuízo e chegou a parar na trave com o atacante Borré, aos 36 minutos. Após o susto, o Flamengo garantiu a vitória com um gol de Pedro, aos 42'. O gol do camisa 9 aconteceu após Luiz Araújo avançar pela ponta esquerda e cruzar rasteiro e encontrar o companheiro para marcar.

Com o resultado, o Flamengo se classificou para as quartas de final da Libertadores diante do Internacional pelo placar agregado de 3 a 0. Agora, a equipe do técnico Filipe Luís irá enfrentar o Estudiantes, da Argentina, na próxima fase do torneio.