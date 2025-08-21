Arrascaeta enaltece classificação do Flamengo na Libertadores
Camisa 10 abriu o placar no Beira-Rio
- Matéria
- Mais Notícias
Foi com gol de Arrascaeta que o Flamengo abriu o placar na vitória por 2 a 0 diante do Internacional nesta quarta-feira (20), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Após a partida, o camisa 10 da Gávea celebrou o gol e enalteceu a classificação do time carioca, que encara o Estudiantes, da Argentina, nas quartas de final.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Com chuva de papel no Beira-Rio, Flamengo vence Internacional e avança na Libertadores
Futebol Nacional20/08/2025
- Fora de Campo
Torcedores reagem a falha em Internacional x Flamengo: ‘Péssimo momento’
Fora de Campo20/08/2025
- Futebol Nacional
Internacional x Flamengo: atraso por papel picado gera punições?
Futebol Nacional20/08/2025
- Feliz em poder ajudar o time, seja com gols ou assistências. Estar dentro de campo é o principal para mim. Feliz. É como eu falo, gosto de chegar na área e fazer gol. Mas, o mais importante hoje era sair com a classificação - disse Arrascaeta na beira do campo.
Como foi o gol de Arrascaeta
O gol de Arrascaeta saiu aos 27 minutos do primeiro tempo. A jogada começou pelo lado esquerdo do campo, com Bruno Henrique. O capitão rubro-negro, de três dedos, virou o jogo para Samuel Lino, que cortou para dentro e finalizou. No rebote de Rochet, Gonzalo Plata, com calma e grande visão de jogo, ajeitou, de cabeça, a bola para Arrascaeta, que estufou a rede.
Como foi a vitória do Flamengo no Beira-Rio
O atraso para o início da partida não atrapalhou o Flamengo, que dominou o primeiro tempo (62% de posse de bola). A equipe de Filipe Luís usou e abusou das triangulações, principalmente pelo lado direito, com Varela, Plata e Bruno Henrique. Foi desse lado, aliás, que começou a jogada do primeiro gol rubro-negro, aos 27 minutos. De três dedos, Bruno Henrique tocou para Samuel Lino, que cortou para dentro e finalizou. No rebote de Rochet, Gonzalo Plata, com calma e grande visão de jogo, ajeitou, de cabeça, a bola para Arrascaeta, que estufou a rede.
Mesmo atrás no marcador e precisando diminuir a diferença de dois gols no placar agregado, o Internacional não conseguiu sair para o jogo. Foram apenas duas finalizações coloradas, contra seis rubro-negras. Em resumo, os donos da casa pouco produziram no primeiro tempo, e não foram capazes de conter o ímpeto do Flamengo.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Segundo tempo começa com mais pressão do Flamengo contra o Internacional
O Flamengo voltou do intervalo com a mesma voltagem do primeiro tempo, empurrando o Internacional, acanhado, para o campo de defesa. Logo aos quatro minutos, Saúl, de cabeça, obrigou o goleiro do time mandante a fazer uma grande defesa. Na sobra, foi a vez de Léo Ortiz levar perigo ao gol adversário. Diante deste cenário, o técnico Roger Machado optou por fazer mudanças, colocando Borré, Carbonero e Vitinho em campo. Em resposta, Filipe Luís chamou Pedro para entrar no lugar de Bruno Henrique.
O Internacional cresceu na partida nos últimos minutos. Borré chegou a mandar a bola na trave do gol de Rossi. Mas foi o Flamengo que voltou a balançar a rede. Aos 43', Pedro, com assistência de Léo Pereira, carimbou a classificação rubro-negra.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias