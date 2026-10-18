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Veja gols em Grêmio x Cruzeiro: Raposa vira com hat-trick de Kaio Jorge

Tricolor Gaúcho se afunda na zona de rebaixamento

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/10/2026 17:59
Atualizado há 22 minutos
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Kaio Jorge comemora hat-trick contra o Grêmio
Kaio Jorge comemora hat-trick contra o Grêmio (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

Precisando muito vencer para afastar o fantasma do rebaixamento, o Grêmio começou fazendo a sua parte e abriu o placar contra o Cruzeiro na Arena já no primeiro tempo. Aos 17 minutos, Carlos Vinicius, o artilheiro da equipe, marcou de pênalti, deslocando o goleiro Otávio.

1º gol: Grêmio 1 x 0 Cruzeiro

Poucos minutos depois, Kaio Jorge empatou e Gérson colocou uma bola na trave. Mas, antes do primeiro tempo acabar, o Grêmio tomou vantagem no placar novamente, dessa vez com Cristian Pavón e desceu para o intervalo vencendo por 2 a 1.

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2º gol: Grêmio 1 x 1 Cruzeiro - Kaio Jorge

3º gol: Grêmio 2 x 1 Cruzeiro

Porém, a alegria do Tricolor Gaúcho durou pouco. No retorno para o segundo tempo, o Cruzeiro virou a partida com mais dois de Kaio Jorge, o nome do jogo! Aos 35 do segundo tempo, João Marcelo marcou o quarto da Raposa. Com o resultado, a Raposa chega a 51 pontos e assume a quarta posição do torneio com a derrota do Fluminense para o Santos. Enquanto isso, o Tricolor se complica e permanece na 18º posição com 31 pontos.

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4º gol: Grêmio 2 x 2 Cruzeiro - Kaio Jorge

5º gol: Grêmio 2 x 3 Cruzeiro - Kaio Jorge

6º gol: João Marcelo

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Kaio Jorge comemora gol para o Cruzeiro diante do Grêmio
Kaio Jorge, do Cruzeiro, comemora seu gol contra o Gremio (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)
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