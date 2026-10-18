Veja gols em Grêmio x Cruzeiro: Raposa vira com hat-trick de Kaio Jorge
Tricolor Gaúcho se afunda na zona de rebaixamento
Precisando muito vencer para afastar o fantasma do rebaixamento, o Grêmio começou fazendo a sua parte e abriu o placar contra o Cruzeiro na Arena já no primeiro tempo. Aos 17 minutos, Carlos Vinicius, o artilheiro da equipe, marcou de pênalti, deslocando o goleiro Otávio.
1º gol: Grêmio 1 x 0 Cruzeiro
Poucos minutos depois, Kaio Jorge empatou e Gérson colocou uma bola na trave. Mas, antes do primeiro tempo acabar, o Grêmio tomou vantagem no placar novamente, dessa vez com Cristian Pavón e desceu para o intervalo vencendo por 2 a 1.
2º gol: Grêmio 1 x 1 Cruzeiro - Kaio Jorge
3º gol: Grêmio 2 x 1 Cruzeiro
Porém, a alegria do Tricolor Gaúcho durou pouco. No retorno para o segundo tempo, o Cruzeiro virou a partida com mais dois de Kaio Jorge, o nome do jogo! Aos 35 do segundo tempo, João Marcelo marcou o quarto da Raposa. Com o resultado, a Raposa chega a 51 pontos e assume a quarta posição do torneio com a derrota do Fluminense para o Santos. Enquanto isso, o Tricolor se complica e permanece na 18º posição com 31 pontos.
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4º gol: Grêmio 2 x 2 Cruzeiro - Kaio Jorge
5º gol: Grêmio 2 x 3 Cruzeiro - Kaio Jorge
6º gol: João Marcelo
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