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Grêmio x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

As equipes se enfrentam pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
17/10/2026 10:14
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Brasileirão Série A 2026 - Grêmio x Cruzeiro
Onde assistir ao vivo a partida entre Grêmio e Cruzeiro pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (18), às 16h (horário de Brasília). As equipes duelam pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido pelo GETV (YouTube), Globo (TV aberta) e pelo Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere com 30 dias grátis!

Ficha do jogo

Gremio logo
GRE
Escudo do Cruzeiro
CRU
31ª rodada
Brasileirão
Data e Hora
Domingo, 18 de outubro, às 16h (de Brasília)
Local
Arena do Grêmio - Porto Alegre - RS
Árbitro
Joao Vitor Gobi (SP)
Assistentes
Bruno Boschilia (PR) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
Var
Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Onde assistir

O Tricolor tenta voltar a vencer depois de seis rodadas. O último triunfo da equipe gaúcha foi no Grenal 454 pela Copa do Brasil. Desde então, a equipe perdeu para Vitória, Vasco e Botafogo, e chega de três empates seguidos com Palmeiras, Remo e Internacional.

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Atualmente, o Grêmio está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro com 31 pontos. Apesar da colocação, uma vitória pode tirar a equipe do Z4 se o Colorado e o Corinthians perderem.

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Enquanto isso, o Cruzeiro tenta entrar no G4 do Campeonato Brasileiro, mas vem de um golpe duro. O time liderado por Artur Jorge perdeu por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino na última segunda-feira e também deixou escapar a chance de entrar na zona de classificação para a Libertadores.

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A Raposa está na sexta colocação do Brasileirão com 48 pontos. Se vencer, pode entrar no G4 em caso de tropeços de Fluminense e Bahia. O primeiro citado enfrenta o Santos dentro de casa, e o segundo pega o Flamengo.

Jogadores de Cruzeiro e Grêmio alinhados antes do amistoso no Mané Garrincha, Brasília.
Jogadores de Cruzeiro e Grêmio alinhados antes do amistoso no Mané Garrincha, Brasília (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira as informações do jogo entre Grêmio x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO X CRUZEIRO
BRASILEIRÃO - 31ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 18 de outubro, às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre - RS
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), GETV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

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ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)
Weverton; Marlon, Kannemann, Gustavo Martins, Diego Caito; Villasanti, Krovinovic, Danilo Barbosa; Amuzu, Pavón, Carlos Vinícius

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CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; William, João Marcelo (Fabrício Bruno), Jonathan Jesus, Rojas (Viña); Zé Lucas (Romero), Gerson, Matheus Pereira; Bruno Rordigues, Arroyo, Kaio Jorge

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