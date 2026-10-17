Grêmio x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
As equipes se enfrentam pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro
Grêmio e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (18), às 16h (horário de Brasília). As equipes duelam pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido pelo GETV (YouTube), Globo (TV aberta) e pelo Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere com 30 dias grátis!
Ficha do jogo
O Tricolor tenta voltar a vencer depois de seis rodadas. O último triunfo da equipe gaúcha foi no Grenal 454 pela Copa do Brasil. Desde então, a equipe perdeu para Vitória, Vasco e Botafogo, e chega de três empates seguidos com Palmeiras, Remo e Internacional.
Atualmente, o Grêmio está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro com 31 pontos. Apesar da colocação, uma vitória pode tirar a equipe do Z4 se o Colorado e o Corinthians perderem.
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Enquanto isso, o Cruzeiro tenta entrar no G4 do Campeonato Brasileiro, mas vem de um golpe duro. O time liderado por Artur Jorge perdeu por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino na última segunda-feira e também deixou escapar a chance de entrar na zona de classificação para a Libertadores.
A Raposa está na sexta colocação do Brasileirão com 48 pontos. Se vencer, pode entrar no G4 em caso de tropeços de Fluminense e Bahia. O primeiro citado enfrenta o Santos dentro de casa, e o segundo pega o Flamengo.
Confira as informações do jogo entre Grêmio x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO X CRUZEIRO
BRASILEIRÃO - 31ª RODADA
📆 Data e horário: Domingo, 18 de outubro, às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre - RS
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), GETV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)
Weverton; Marlon, Kannemann, Gustavo Martins, Diego Caito; Villasanti, Krovinovic, Danilo Barbosa; Amuzu, Pavón, Carlos Vinícius
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; William, João Marcelo (Fabrício Bruno), Jonathan Jesus, Rojas (Viña); Zé Lucas (Romero), Gerson, Matheus Pereira; Bruno Rordigues, Arroyo, Kaio Jorge
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