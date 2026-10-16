Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Confira as opções de Artur Jorge para Grêmio x Cruzeiro

A Raposa joga em Porto Alegre em busca de uma vaga no G4

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
16/10/2026 19:46
Favorite o Lance! no Google
Artur Jorge em treinamento na Toca II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Artur Jorge em treinamento na Toca II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro enfrenta o Grêmio na tarde deste domingo (18), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Artur Jorge deve ter um grande retorno, mas também a baixa de um jogador que vinha sendo importante para o time.

O jovem Felipe Morais, que foi titular nos últimos dois jogos, não estará à disposição do comandante. Ele recebeu seu terceiro cartão amarelo contra o Red Bull Bragantino e está suspenso para o duelo no sul.

continua após a publicidade

Para o lugar do garoto, Artur Jorge tem algumas opções no elenco. Wesley, Bruno Rodrigues, Kaique Kenji, Marquinhos, Wanderson, João Costa e Lucho Rodríguez aparecem como candidatos.

Se quiser voltar ao esquema que utilizou antes de escalar Felipe Morais, Artur Jorge pode escalar o camisa 9 como segundo atacante. Porém, se quiser atuar com dois pontas, deve escalar Wesley.

continua após a publicidade
Zé Lucas e Felipe Morais
Zé Lucas e Felipe Morais (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Enquanto tem dúvida no ataque, Artur Jorge tem o retorno de Lucas Romero. Ele sentiu dores na panturrilha no jogo contra o São Paulo e foi substituído por Zé Lucas no intervalo. Existe expectativa de que ele possa voltar a ser relacionado. De qualquer maneira, o garoto que o substituiu entrou muito vem nos dois compromissos.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Na lateral-esquerda, há uma dúvida técnica. Gabriel Rojas tem sido titular nos últimos jogos, mas não tem se destacado. Enquanto isso, nas últimas duas partidas, Artur Jorge colocou Matías Viña no segundo tempo.

continua após a publicidade

Na direita, outra dúvida. Fagner sequer viajou para Bragança Paulista para enfrentar o Red Bull Bragantino. Porém, apesar da confiança do técnico português, tem sido alvo de muitas críticas dos torcedores.

Grêmio x Cruzeiro

Com a presença de membros da comissão técnica da CBF presentes, o Cruzeiro enfrenta, na tarde deste domingo (18), o Grêmio, em Porto Alegre, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

As duas equipes vivem momentos completamente opostos, mas chegam em situações conturbadas por conta dos resultados recentes. Os gaúchos ficaram no 1 a 1 no clássico dentro de casa no último domingo e os mineiros perderam por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino.

Porém, o recorte de jogos é muito pior para o Tricolor. A equipe não vence há seis partidas, desde os dois jogos vencidos por 3 a 1, contra o Internacional pela Copa do Brasil e contra a Chapecoense pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

Enquanto isso, a Raposa vive um momento de oscilação na temporada. Apesar de ter vencido três dos últimos cinco jogos, o Cruzeiro chega pressionado pela derrota por 4 a 2 na última segunda-feira.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores de Cruzeiro e Grêmio alinhados antes do amistoso no Mané Garrincha, Brasília.

Cruzeiro

Cruzeiro criou quase 80% a mais que o Grêmio nos últimos cinco jogos

Há 2 horas
Pedrinho, Paulinho e Spindel na chegada de Paulinho, novo dirigente do Cruzeiro.

Cruzeiro

Como fica a organização do Cruzeiro com a chegada de Paulinho

Há 8 horas
Jonathan Jesus contra o Grêmio

Cruzeiro

Comissão da CBF acompanhará selecionáveis em Grêmio x Cruzeiro

Há 10 horas
Paulinho no Cruzeiro apresentação

Cruzeiro

Cruzeiro: Paulinho prega foco na temporada antes de planejamento para 2027

Há 1 dia
Paulinho, Bruno Spindel e Pedro Lourenço

Cruzeiro

Paulinho explica chegada antecipada ao Cruzeiro e revela conversa com Artur Jorge

Há 1 dia
Spindel e Paulinho

Cruzeiro

Paulinho rechaça papel centralizador no Cruzeiro: 'Decidiremos em conjunto'

Há 1 dia
Mais LANCE!
Chegada de Paulinho, novo dirigente do Cruzeiro, e o dono da SAF ao lado, Pedrinho

Torcida do Cruzeiro reage à fala de Pedro, dono da SAF: 'Nunca vi'

Paulinho e Pedrinho em coletiva

Pedrinho explica qual será a função de Paulinho no Cruzeiro

Cruzeiro Feminino se abraçando no meio do campo

Agenda do Cruzeiro na Libertadores Feminina 2026

Paulinho sendo apresentado no Cruzeiro

Paulinho explica 'sim' ao Cruzeiro após contatos do Corinthians e do futebol chinês

Pedrinho em coletiva

Cruzeiro: Pedrinho desabafa sobre 'ingratidão' e diz que não precisa do futebol

Paulinho e Pedrinho

Paulinho é apresentado pelo Cruzeiro: 'Me preparei para isso'

Paulinho executivo do Mirassol

AO VIVO: assista à apresentação de Paulinho no Cruzeiro

Arte do anúncio de Paulinho como novo membro do departamento de futebol do Cruzeiro

Em meio à pressão da torcida, Paulinho será apresentado pelo Cruzeiro nesta quarta-feira

Marcão, pai de Gerson detonou Bap, do Flamengo e falou sobre disputa judicial

Torcida do Flamengo reage à fala de Marcão, pai do Gerson: 'Já entendi'

Artur Jorge chegando ao estádio

Cruzeiro: Artur Jorge explica troca de Zé Lucas por Matheus Henrique

Kaio Jorge chegando para jogo do Cruzeiro

Kaio Jorge desabafa sobre bola parada do Cruzeiro

Torcedores do Cruzeiro protestam durante desembarque da delegação (Foto: Reprodução)

Cruzeiro se pronuncia após protestos em desembarque

Torcedores do Cruzeiro se manifestam após chegada do elenco em Belo Horizonte (Foto: Rafael Moreira /Fotoarena/Folhapress)

Protesto de torcedores do Cruzeiro divide opiniões: 'Acabou o ano'

Artur Jorge em Bragança Paulista

Artur Jorge nega oscilação no Cruzeiro após Data Fifa