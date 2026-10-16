Confira as opções de Artur Jorge para Grêmio x Cruzeiro

O Cruzeiro enfrenta o Grêmio na tarde deste domingo (18), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Artur Jorge deve ter um grande retorno, mas também a baixa de um jogador que vinha sendo importante para o time.

O jovem Felipe Morais, que foi titular nos últimos dois jogos, não estará à disposição do comandante. Ele recebeu seu terceiro cartão amarelo contra o Red Bull Bragantino e está suspenso para o duelo no sul.

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Para o lugar do garoto, Artur Jorge tem algumas opções no elenco. Wesley, Bruno Rodrigues, Kaique Kenji, Marquinhos, Wanderson, João Costa e Lucho Rodríguez aparecem como candidatos.

Se quiser voltar ao esquema que utilizou antes de escalar Felipe Morais, Artur Jorge pode escalar o camisa 9 como segundo atacante. Porém, se quiser atuar com dois pontas, deve escalar Wesley.

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Zé Lucas e Felipe Morais (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Enquanto tem dúvida no ataque, Artur Jorge tem o retorno de Lucas Romero. Ele sentiu dores na panturrilha no jogo contra o São Paulo e foi substituído por Zé Lucas no intervalo. Existe expectativa de que ele possa voltar a ser relacionado. De qualquer maneira, o garoto que o substituiu entrou muito vem nos dois compromissos.

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Na lateral-esquerda, há uma dúvida técnica. Gabriel Rojas tem sido titular nos últimos jogos, mas não tem se destacado. Enquanto isso, nas últimas duas partidas, Artur Jorge colocou Matías Viña no segundo tempo.

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Na direita, outra dúvida. Fagner sequer viajou para Bragança Paulista para enfrentar o Red Bull Bragantino. Porém, apesar da confiança do técnico português, tem sido alvo de muitas críticas dos torcedores.

Grêmio x Cruzeiro

Com a presença de membros da comissão técnica da CBF presentes, o Cruzeiro enfrenta, na tarde deste domingo (18), o Grêmio, em Porto Alegre, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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As duas equipes vivem momentos completamente opostos, mas chegam em situações conturbadas por conta dos resultados recentes. Os gaúchos ficaram no 1 a 1 no clássico dentro de casa no último domingo e os mineiros perderam por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino.

Porém, o recorte de jogos é muito pior para o Tricolor. A equipe não vence há seis partidas, desde os dois jogos vencidos por 3 a 1, contra o Internacional pela Copa do Brasil e contra a Chapecoense pelo Brasileirão.

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Enquanto isso, a Raposa vive um momento de oscilação na temporada. Apesar de ter vencido três dos últimos cinco jogos, o Cruzeiro chega pressionado pela derrota por 4 a 2 na última segunda-feira.