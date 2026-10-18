Artur Jorge critica pênalti contra o Cruzeiro: 'Inexistente'

Apesar da vitória por 4 a 2, o técnico Artur Jorge não deixou de criticar a arbitragem de Joao Vitor Gobi em Grêmio x Cruzeiro. Na visão do comandante, o profissional assinalou uma penalidade inexistente que forçou uma reação da equipe.

– É um ponto muito importante a energia. Eu diria que entramos com ela, sofremos um gol em um lance inexistente que nos colocou em desvantagem e nos obrigou a ter uma reação ao resultado. O que estava sendo feito em campo, continuou. Fomos em busca do nosso objetivo, fazer mais gols. Isso é importante que possamos sentir. Essa sequência de jogos que termos pela frente irá exigir isso de nós. Temos que desfrutar dos jogos, dar nosso melhor. Sairmos vazios de suor de campo. Será sempre sinal que demos tudo em campo – disse o técnico.

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– É um pênalti que não existe. Um lance de pênalti que não foi marcado e ficou no ar. Somos o Cruzeiro, estamos para jogar e disputar os desafios durante os 90 minutos – desatacou Artur Jorge.

Na primeira etapa, a atuação de Joao Vitor Gobi foi muito criticada pelos mineiros. O árbitro assinalou pênalti polêmico de Zé Lucas em Amuzu, e não marcou entrada de Caito em Kaio Jorge.

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Grêmio 2 x 4 Cruzeiro

O Cruzeiro venceu o Grêmio em Porto Alegre na tarde deste domingo (18), por 4 a 2, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Kaio Jorge marcou três vezes, João Marcelo uma, e Pavón e Carlos Vinícius anotaram os tentos tricolores.

Com o resultado, a Raposa chega a 51 pontos e assume a quarta posição do torneio com o a derrota do Fluminense para o Santos. Enquanto isso, o Tricolor se complica e permanece na 18º posição com 31 pontos.

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Kaio Jorge comemora terceiro gol contra o Grêmio (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Em jogo que contava com observadores da Seleção Brasileira, Kaio Jorge fez uma partida memorável. O atacante decidiu a partida na Arena do Grêmio com um hat-trick, cegando a dez gols contra o Tricolor.