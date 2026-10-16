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Comissão da CBF acompanhará selecionáveis em Grêmio x Cruzeiro

As equipes se enfrentam pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
16/10/2026 09:26
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Jonathan Jesus contra o Grêmio
Jonathan Jesus contra o Grêmio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Apesar do clima de pressão por conta da derrota inesperada para o Bragantino na última segunda-feira (12), os jogadores do Cruzeiro seguem na mira do técnico Carlo Ancelotti. Neste domingo (18), membros da comissão do italiano estarão em Porto Alegre para acompanhar a partida da equipe contra o Grêmio.

As observações visam os amistosos da Seleção Brasileira contra o Japão, em 14 de novembro, e contra Singapura, no dia 18 do mesmo mês.

Vale ressaltar que o técnico Carlo Ancelotti tem utilizado os amistosos do fim desta temporada para testar jovens jogadores. Na última Data Fifa, ele promoveu as estreias de: Arthur Dias, Otávio, Breno Bidon, Gabriel Bontempo, Jair, Mauro Júnior, Pedro Morisco, Matheuzinho e Martinelli.

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Nesse sentido, membros da comissão da CBF estarão, não só no jogo do Cruzeiro, mas em outros 12 jogos. Dentre eles, apenas três serão de equipes brasileiras.

Na última Data Fifa, Carlo Ancelotti colocou cinco jogadores em sua pré-lista para a convocação para os jogos contra Austrália e Índia. Além do goleiro Otávio, que foi convocado, estavam pautados também Zé Lucas, Matheus Pereira, Kaio Jorge e Jonathan Jesus.

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O técnico Carlo Ancelotti em treino da Seleção Brasileira na Austrália
O técnico Carlo Ancelotti em treino da Seleção Brasileira na Austrália (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Grêmio x Cruzeiro

Com a presença de membros da comissão técnica da CBF presentes, o Cruzeiro enfrenta, na tarde deste domingo (18), o Grêmio, em Porto Alegre, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As duas equipes vivem momentos completamente opostos, mas chegam em situações conturbadas por conta dos resultados recentes. Os gaúchos ficaram no 1 a 1 no clássico dentro de casa no último domingo e os mineiros perderam por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino.

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Porém, o recorte de jogos é muito pior para o Tricolor. A equipe não vence há seis partidas, desde os dois jogos vencidos por 3 a 1, contra o Internacional pela Copa do Brasil e contra a Chapecoense pelo Brasileirão.

Enquanto isso, a Raposa vive um momento de oscilação na temporada. Apesar de ter vencido três dos últimos cinco jogos, o Cruzeiro chega pressionado pela derrota por 4 a 2 na última segunda-feira.

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