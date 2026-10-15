Paulinho rechaça papel centralizador no Cruzeiro: 'Decidiremos em conjunto'
Dirigente atuará ao lado de Bruno Spindel
Apresentado como 'mais um braço da direção' por Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, Paulinho destacou em diversos momentos de sua apresentação na quarta-feira (14) que não terá um papel centralizador na Toca da Raposa II.
– Acho que é um processo. Minhas atitudes vão me credenciar. Escutei algumas coisas da imprensa, de vestiário. Mas é o ambiente. Independentemente do momento, se ganha ou perde, o resultado é difícil de controlar. Mas o ambiente precisa ser o mais leve possível. Trabalhar para que consigamos nossos objetivos. Os atletas e a diretoria vão entender meu trabalho pelas minhas atitudes – disse o executivo do Cabuloso.
– Serei também o elo entre os departamentos. Contratação aqui no Cruzeiro, o que eu penso, será decidida por nós. Com o treinador, da forma que o time joga e como o mister quer jogar. As coisas do dia a dia, falaram de processos no clube. Não chego para mudar, se não tiver que ser, não há motivo. O clube não é meu, vou pensar 100% no Cruzeiro. Tenho a oportunidade de ajudar. Em conjunto decidimos. As coisas têm que funcionar coletivamente, vamos dar respaldo aos jogadores. Não cheguei para contratar ou resolver questões de vestiário, vou resolver o que estiver ao meu alcance – explicou Paulinho sobre sua função no Cruzeiro.
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Pedrinho explica qual será a função de Paulinho no Cruzeiro
Ao lado de Pedrinho e Bruno Spindel, Paulinho foi apresentado oficialmente como executivo de futebol do Cruzeiro na tarde de quarta-feira (14). Antes da entrevista coletiva, Pedro Lourenço explicou qual será a função do ex-jogador na Toca da Raposa II.
– Ele será o executivo do futebol, o Bruno segue como diretor administrativo, cuidando do orçamento e planejamento. Fez isso muito bem no Flamengo. Vamos ter dois braços para ter mais força e um dia a dia mais confortável. Com a chegada de Paulinho vamos melhorar muito o grupo no cotidiano, com os jogadores e técnico. Não vamos mudar nada, eu continuo no meu cargo, e o Pedro Junio como vice. Paulinho se reportará a mim e ao Pedro Junio. Eles vão se auxiliar, Paulinho não vai se reportar ao Bruno – explicou Pedrinho.
– O pessoal da imprensa e torcida pensa apenas em quem vai contratar e esquece que um time não vive só de contratações. É algo importante, ele não vem para mudar. Vem para trabalhar e desenvolver um trabalho no futebol. Temos um grupo forte, temos diferenças. Alguns não podem entregar o que têm capacidade, mas podem melhorar. Ele não chega para trazer Cristiano Ronaldo. Sabemos o que podemos fazer – afirmou Pedrinho.
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