Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Paulinho rechaça papel centralizador no Cruzeiro: 'Decidiremos em conjunto'

Dirigente atuará ao lado de Bruno Spindel

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
15/10/2026 06:13
Favorite o Lance! no Google
Spindel e Paulinho
Spindel e Paulinho (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Apresentado como 'mais um braço da direção' por Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, Paulinho destacou em diversos momentos de sua apresentação na quarta-feira (14) que não terá um papel centralizador na Toca da Raposa II.

– Acho que é um processo. Minhas atitudes vão me credenciar. Escutei algumas coisas da imprensa, de vestiário. Mas é o ambiente. Independentemente do momento, se ganha ou perde, o resultado é difícil de controlar. Mas o ambiente precisa ser o mais leve possível. Trabalhar para que consigamos nossos objetivos. Os atletas e a diretoria vão entender meu trabalho pelas minhas atitudes – disse o executivo do Cabuloso.

continua após a publicidade

– Serei também o elo entre os departamentos. Contratação aqui no Cruzeiro, o que eu penso, será decidida por nós. Com o treinador, da forma que o time joga e como o mister quer jogar. As coisas do dia a dia, falaram de processos no clube. Não chego para mudar, se não tiver que ser, não há motivo. O clube não é meu, vou pensar 100% no Cruzeiro. Tenho a oportunidade de ajudar. Em conjunto decidimos. As coisas têm que funcionar coletivamente, vamos dar respaldo aos jogadores. Não cheguei para contratar ou resolver questões de vestiário, vou resolver o que estiver ao meu alcance – explicou Paulinho sobre sua função no Cruzeiro.

Paulinho sendo apresentado no Cruzeiro
Paulinho sendo apresentado no Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Pedrinho explica qual será a função de Paulinho no Cruzeiro

Ao lado de Pedrinho e Bruno Spindel, Paulinho foi apresentado oficialmente como executivo de futebol do Cruzeiro na tarde de quarta-feira (14). Antes da entrevista coletiva, Pedro Lourenço explicou qual será a função do ex-jogador na Toca da Raposa II.

continua após a publicidade

– Ele será o executivo do futebol, o Bruno segue como diretor administrativo, cuidando do orçamento e planejamento. Fez isso muito bem no Flamengo. Vamos ter dois braços para ter mais força e um dia a dia mais confortável. Com a chegada de Paulinho vamos melhorar muito o grupo no cotidiano, com os jogadores e técnico. Não vamos mudar nada, eu continuo no meu cargo, e o Pedro Junio como vice. Paulinho se reportará a mim e ao Pedro Junio. Eles vão se auxiliar, Paulinho não vai se reportar ao Bruno – explicou Pedrinho.

– O pessoal da imprensa e torcida pensa apenas em quem vai contratar e esquece que um time não vive só de contratações. É algo importante, ele não vem para mudar. Vem para trabalhar e desenvolver um trabalho no futebol. Temos um grupo forte, temos diferenças. Alguns não podem entregar o que têm capacidade, mas podem melhorar. Ele não chega para trazer Cristiano Ronaldo. Sabemos o que podemos fazer – afirmou Pedrinho.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Chegada de Paulinho, novo dirigente do Cruzeiro, e o dono da SAF ao lado, Pedrinho

Fora de Campo

Torcida do Cruzeiro reage à fala de Pedro, dono da SAF: 'Nunca vi'

Há 10 horas
Paulinho e Pedrinho em coletiva

Cruzeiro

Pedrinho explica qual será a função de Paulinho no Cruzeiro

Há 11 horas
Cruzeiro Feminino se abraçando no meio do campo

Futebol Feminino

Agenda do Cruzeiro na Libertadores Feminina 2026

Há 12 horas
Paulinho sendo apresentado no Cruzeiro

Cruzeiro

Paulinho explica 'sim' ao Cruzeiro após contatos do Corinthians e do futebol chinês

Há 12 horas
Pedrinho em coletiva

Cruzeiro

Cruzeiro: Pedrinho desabafa sobre 'ingratidão' e diz que não precisa do futebol

Há 13 horas
Paulinho e Pedrinho

Cruzeiro

Paulinho é apresentado pelo Cruzeiro: 'Me preparei para isso'

Há 17 horas
Mais LANCE!
Paulinho executivo do Mirassol

AO VIVO: assista à apresentação de Paulinho no Cruzeiro

Arte do anúncio de Paulinho como novo membro do departamento de futebol do Cruzeiro

Em meio à pressão da torcida, Paulinho será apresentado pelo Cruzeiro nesta quarta-feira

Marcão, pai de Gerson detonou Bap, do Flamengo e falou sobre disputa judicial

Torcida do Flamengo reage à fala de Marcão, pai do Gerson: 'Já entendi'

Artur Jorge chegando ao estádio

Cruzeiro: Artur Jorge explica troca de Zé Lucas por Matheus Henrique

Kaio Jorge chegando para jogo do Cruzeiro

Kaio Jorge desabafa sobre bola parada do Cruzeiro

Torcedores do Cruzeiro protestam durante desembarque da delegação (Foto: Reprodução)

Cruzeiro se pronuncia após protestos em desembarque

Torcedores do Cruzeiro se manifestam após chegada do elenco em Belo Horizonte (Foto: Rafael Moreira /Fotoarena/Folhapress)

Protesto de torcedores do Cruzeiro divide opiniões: 'Acabou o ano'

Artur Jorge em Bragança Paulista

Artur Jorge nega oscilação no Cruzeiro após Data Fifa

Protestos da torcida do Cruzeiro

Elenco do Cruzeiro é recebido com protestos após derrota para o Bragantino

Artur Jorge discutindo com membro da comissão do Bragantino

Cruzeiro: Artur Jorge afirma ter sofrido ofensas xenofóbicas

Gol do Bragantino contra o Cruzeiro

Análise: entre resultado e estatísticas enganosas, Cruzeiro é punido por uma grande fragilidade

Kaio Jorge contra o Bragantino

Kaio Jorge avalia atuação do Cruzeiro: 'Horrível coletivamente'

Artur Jorge em Bragança

Artur Jorge analisa gols 'iguais' sofridos pelo Cruzeiro