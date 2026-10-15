Apresentado como 'mais um braço da direção' por Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, Paulinho destacou em diversos momentos de sua apresentação na quarta-feira (14) que não terá um papel centralizador na Toca da Raposa II.

– Acho que é um processo. Minhas atitudes vão me credenciar. Escutei algumas coisas da imprensa, de vestiário. Mas é o ambiente. Independentemente do momento, se ganha ou perde, o resultado é difícil de controlar. Mas o ambiente precisa ser o mais leve possível. Trabalhar para que consigamos nossos objetivos. Os atletas e a diretoria vão entender meu trabalho pelas minhas atitudes – disse o executivo do Cabuloso.

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– Serei também o elo entre os departamentos. Contratação aqui no Cruzeiro, o que eu penso, será decidida por nós. Com o treinador, da forma que o time joga e como o mister quer jogar. As coisas do dia a dia, falaram de processos no clube. Não chego para mudar, se não tiver que ser, não há motivo. O clube não é meu, vou pensar 100% no Cruzeiro. Tenho a oportunidade de ajudar. Em conjunto decidimos. As coisas têm que funcionar coletivamente, vamos dar respaldo aos jogadores. Não cheguei para contratar ou resolver questões de vestiário, vou resolver o que estiver ao meu alcance – explicou Paulinho sobre sua função no Cruzeiro.

Paulinho sendo apresentado no Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

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Pedrinho explica qual será a função de Paulinho no Cruzeiro

Ao lado de Pedrinho e Bruno Spindel, Paulinho foi apresentado oficialmente como executivo de futebol do Cruzeiro na tarde de quarta-feira (14). Antes da entrevista coletiva, Pedro Lourenço explicou qual será a função do ex-jogador na Toca da Raposa II.

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– Ele será o executivo do futebol, o Bruno segue como diretor administrativo, cuidando do orçamento e planejamento. Fez isso muito bem no Flamengo. Vamos ter dois braços para ter mais força e um dia a dia mais confortável. Com a chegada de Paulinho vamos melhorar muito o grupo no cotidiano, com os jogadores e técnico. Não vamos mudar nada, eu continuo no meu cargo, e o Pedro Junio como vice. Paulinho se reportará a mim e ao Pedro Junio. Eles vão se auxiliar, Paulinho não vai se reportar ao Bruno – explicou Pedrinho.

– O pessoal da imprensa e torcida pensa apenas em quem vai contratar e esquece que um time não vive só de contratações. É algo importante, ele não vem para mudar. Vem para trabalhar e desenvolver um trabalho no futebol. Temos um grupo forte, temos diferenças. Alguns não podem entregar o que têm capacidade, mas podem melhorar. Ele não chega para trazer Cristiano Ronaldo. Sabemos o que podemos fazer – afirmou Pedrinho.