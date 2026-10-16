Cruzeiro criou quase 80% a mais que o Grêmio nos últimos cinco jogos
A equipe mineira busca entrar no G4 em jogo contra o Tricolor
O Cruzeiro segue em busca de uma vaga no G4 no Brasileirão e, neste domingo (18), irá enfrentar o Grêmio pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto a Raposa tenta se recuperar do duro golpe sofrido para o Bragantino, o Tricolor busca deixar a zona de rebaixamento.
O time liderado por Renato Gaúcho vem de um empate em 1 a 1 com o Internacional no Grenal 455. Apesar da proximidade do fim do torneio, este será apenas o quarto jogo do treinador neste trabalho no clube.
Nos último cinco jogos, o Grêmio criou quase 80% a menos de grandes chances e gols esperados. Porém, muito disso vem de antes do início do trabalho de Portaluppi.
Desde que ele chegou, o Tricolor criou para marcar um ou mais gols, tendo 5,5 dos 6,97 gols esperados do recorte feito pelo Lance!.
No comparativo entre as duas equipes nos últimos cinco jogos, o Cruzeiro também tem finalizado mais que o Tricolor. Porém, a Raposa também tem permitido que seus adversários chutem mais.
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Um alerta para o time comandado por Artur Jorge é a bola parada dos gaúchos. Dos cinco gols marcados nesse recorte, três foram marcados em bolas paradas, grande pesadelo do time mineiro.
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Grêmio x Cruzeiro
Com a presença de membros da comissão técnica da CBF presentes, o Cruzeiro enfrenta, na tarde deste domingo (18), o Grêmio, em Porto Alegre, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
As duas equipes vivem momentos completamente opostos, mas chegam em situações conturbadas por conta dos resultados recentes. Os gaúchos ficaram no 1 a 1 no clássico dentro de casa no último domingo e os mineiros perderam por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino.
Porém, o recorte de jogos é muito pior para o Tricolor. A equipe não vence há seis partidas, desde os dois jogos vencidos por 3 a 1, contra o Internacional pela Copa do Brasil e contra a Chapecoense pelo Brasileirão.
Enquanto isso, a Raposa vive um momento de oscilação na temporada. Apesar de ter vencido três dos últimos cinco jogos, o Cruzeiro chega pressionado pela derrota por 4 a 2 na última segunda-feira.
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