O Cruzeiro segue em busca de uma vaga no G4 no Brasileirão e, neste domingo (18), irá enfrentar o Grêmio pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto a Raposa tenta se recuperar do duro golpe sofrido para o Bragantino, o Tricolor busca deixar a zona de rebaixamento.

O time liderado por Renato Gaúcho vem de um empate em 1 a 1 com o Internacional no Grenal 455. Apesar da proximidade do fim do torneio, este será apenas o quarto jogo do treinador neste trabalho no clube.

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Nos último cinco jogos, o Grêmio criou quase 80% a menos de grandes chances e gols esperados. Porém, muito disso vem de antes do início do trabalho de Portaluppi.

Desde que ele chegou, o Tricolor criou para marcar um ou mais gols, tendo 5,5 dos 6,97 gols esperados do recorte feito pelo Lance!.

No comparativo entre as duas equipes nos últimos cinco jogos, o Cruzeiro também tem finalizado mais que o Tricolor. Porém, a Raposa também tem permitido que seus adversários chutem mais.

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Um alerta para o time comandado por Artur Jorge é a bola parada dos gaúchos. Dos cinco gols marcados nesse recorte, três foram marcados em bolas paradas, grande pesadelo do time mineiro.

Grêmio x Cruzeiro em cinco jogos: gols esperados, finalizações, duelos (Foto: Reprodução; FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA; Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Grêmio x Cruzeiro

Com a presença de membros da comissão técnica da CBF presentes, o Cruzeiro enfrenta, na tarde deste domingo (18), o Grêmio, em Porto Alegre, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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As duas equipes vivem momentos completamente opostos, mas chegam em situações conturbadas por conta dos resultados recentes. Os gaúchos ficaram no 1 a 1 no clássico dentro de casa no último domingo e os mineiros perderam por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino.

Porém, o recorte de jogos é muito pior para o Tricolor. A equipe não vence há seis partidas, desde os dois jogos vencidos por 3 a 1, contra o Internacional pela Copa do Brasil e contra a Chapecoense pelo Brasileirão.

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Enquanto isso, a Raposa vive um momento de oscilação na temporada. Apesar de ter vencido três dos últimos cinco jogos, o Cruzeiro chega pressionado pela derrota por 4 a 2 na última segunda-feira.