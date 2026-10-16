Como fica a organização do Cruzeiro com a chegada de Paulinho

Com a chegada de Paulinho, algumas funções internas da organização do Cruzeiro terão leves alterações. No entanto, ele não chega para ficar acima de nenhum dos outros dirigentes, respondendo como todos eles a Pedro Lourenço e Pedro Junio.

Com o ex-jogador se tornando o executivo de futebol da Raposa, o ex-Flamengo Bruno Spindel passa a exercer um papel mais administrativo no clube, focando bastante no planejamento da equipe.

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– Ele vai ser o executivo do futebol, o Bruno segue como diretor administrativo, vai seguir cuidando do orçamento, planejamento. Já fez isso muito bem no Flamengo. Vamos ter dois traços para ter mais forças e ter um dia a dia mais confortável. Com o reforço do Paulinho vamos melhorar muito o grupo no dia a dia, com os jogadores e técnico. Não vamos mudar nada, eu continuo no meu cargo, o Pedro Junio como vice. O Paulinho se reportará a mim e o Pedro Junio. Eles vão se auxiliar, o Paulinho não vai reportar ao Bruno – explicou Pedro Lourenço na última quarta-feira.

Paulinho, Pedro Junio e Joaquim Pinto no escritório (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Quais são as atribuições de cada dirigente na organização do Cruzeiro?

Apresentado nesta semana, Paulinho terá a função de executivo de futebol. Com isso, ajudará na comunicação dos jogadores com diretoria e participará das decisões relacionadas a transferências.

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Enquanto isso, Bruno Spindel passará a ter foco na administração do clube, pensando em orçamento e planejamento. Antes, ele tinha função mais parecida com a de Paulinho.

Joaquim Pinto, que também faz parte dos processos internos do clube trabalhando no mapeamento de possíveis reforços, segue na articulação e planejamento do departamento de futebol. O português continua como líder do scouting e atuando nas categorias de base.

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Enquanto isso, Rodrigo Ramos segue na gestão cotidiana do clube com foco nos processos operacionais do Cruzeiro.