Novo executivo de futebol do Cruzeiro, Paulinho pregou foco total na atual temporada antes de fazer movimentos pensando em 2027. Entre as pautas para o próximo ano, estão a situação de Gabigol e uma série de jogadores que estão em fim de contrato ou empréstimo.

– Conversei com a diretoria, temos que ir passo a passo. Internamente vamos trabalhar para que projetemos um 2027. Mas temos oito finais, precisamos conquistar nossos objetivos primeiro. Não vamos pensar em duas coisas ao mesmo tempo, precisamos ter foco – desatacou.

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– Foco total é na reta final do Brasileirão. Depois, quando todos estiverem de acordo, pensamos. Eu vou ajudar a tomar as decisões. Vamos trabalhar pelo bem do Cruzeiro e depois pensar em 2027 – disse Paulinho.

Paulinho e Pedrinho em coletiva (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Os desafios de Paulinho no Cruzeiro

Inicialmente, Paulinho terá que, com os demais membros da diretoria celeste, definir o futuro dos três jogadores com contratos próximos do fim: Fagner, William e Villalba. Além deles, Matías Viña e Bruno Rodrigues terão seus empréstimos encerrados em dezembro.

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Enquanto alguns poderão sair, sete atletas podem retornar à Toca da Raposa II em janeiro de 2027. Entre eles, a principal questão é Gabigol, emprestado ao Santos. Também terão seus empréstimos encerrados no fim do ano: Japa (Mirassol), Walace (Vitória), Tevis (Yokohama Marinos-JAP), Murilo Rhikman (Sport), Rodriguinho e Chico da Costa (Fortaleza).

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Além da experiência como jogador, Paulinho terá a responsabilidade de planejar a próxima temporada do Cruzeiro no que se refere a contratações. Vale destacar que ele participou da construção do elenco do Mirassol que vem se destacando nas últimas temporadas.