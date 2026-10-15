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Paulinho explica chegada antecipada ao Cruzeiro e revela conversa com Artur Jorge

O dirigente teve contatos iniciais com comissão técnica e elenco

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
15/10/2026 11:13
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Paulinho, Bruno Spindel e Pedro Lourenço
Paulinho, Bruno Spindel e Pedro Lourenço (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

No dia em que foi apresentado oficialmente como executivo de futebol do Cruzeiro, Paulinho também teve seus primeiros contatos com o elenco e com o técnico Artur Jorge. A chegada do profissional foi antecipada, e ele explicou o motivo da mudança de planos.

– Nós conversamos, o presidente, realmente era para eu chegar na próxima semana. O presidente perguntou se poderia antecipar. Logicamente pode ser por conta do resultado. Mas o presidente pediu, e eu falei que viria quando ele quisesse. Tinha um acordo contratual, mas ele pediu, não vi problema algum. Só precisei arrumar minhas malas – disse.

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– Com o mister tivemos uma conversa rápida, mas nada relacionado à parte de campo. Vou conversar com ele, com certeza. Mas são coisas que, por ser o primeiro dia, tenho que entender o processo do clube, como a comissão técnica quer trabalhar. Eu disse que não gosto muito de reuniões, gosto de resolver as coisas. Pode ter uma reunião com todos, mas sou muito prático. Para resolver, temos que conhecer primeiro – contou Paulinho sobre o encontro com o técnico do Cruzeiro.

Apresentação de Paulinho no Cruzeiro

O dirigente Paulinho foi apresentado pelo Cruzeiro na tarde desta quarta-feira (14), em coletiva de imprensa realizada na Toca da Raposa II. Em sua primeira entrevista, destacou que se preparou bastante para a responsabilidade que terá no clube.

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– É um prazer muito grande, um privilégio estar aqui. No primeiro dia, é mais difícil falar. Há o trabalho diário, mapear as situações dentro do clube. Entendo a dimensão da responsabilidade e me preparei para isso. Sempre coloco no centro da minha gestão o trabalho e o respeito. Dentro disso, conseguimos dar passos, entendendo processos. Não chego para mudar – disse o dirigente.

– Chego para trabalhar e ajudar da melhor maneira possível. Em seguida vêm as convicções, a parte técnica. Venho apenas para contribuir com o Cruzeiro. Agradeço ao presidente pela oportunidade. Brinquei com o Bruno que não tem muito o que falar, é trabalho. Temos que dar uma resposta no Brasileirão para alcançar nosso objetivo – comentou Paulinho.

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