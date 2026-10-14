Torcida do Cruzeiro reage à fala de Pedro, dono da SAF: 'Nunca vi'
O dirigente tomou a palavra antes da apresentação de Paulinho
O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, virou assunto entre torcedores nas redes sociais nesta quarta-feira (14), após fazer um forte desabafo sobre as críticas recebidas pela gestão do clube. A declaração aconteceu durante a apresentação de Paulinho como novo executivo de futebol da Raposa, em Belo Horizonte.
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Após as eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil, em setembro, Pedro comentou a pressão sobre a diretoria e os jogadores. Em meio às críticas, o empresário afirmou que não precisa do futebol e que sua permanência no comando do clube acontece pelo carinho que tem pela torcida celeste.
— Eu não vivo de futebol, não preciso do futebol. O futebol é que precisa de mim. Fica meu desabafo. Só estou aqui pela torcida do Cruzeiro — declarou.
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A fala repercutiu entre cruzeirenses, que se dividiram diante do posicionamento do dirigente. Enquanto alguns demonstraram compreensão com o desgaste provocado pelas cobranças, outros questionaram o tom adotado por Pedro Lourenço em meio ao momento de pressão vivido pelo clube.
Veja a repercussão:
Pedrinho critica parte da imprensa que cobre o Cruzeiro
Pedro Lourenço também comentou sobre as críticas da imprensa, destacando que o que o incomoda são os ataques fora das quatro linhas.
– Alguns órgãos de imprensa criticam dentro de uma conduta. Outra facção não, tem gente que vive do Cruzeiro, só faz programa do Cruzeiro e fala mal de nós o dia todo. É lamentável isso. Estou aqui pelo nosso torcedor. É inadmissível o que dizem. Inventam coisas falsas. Não tenho redes sociais, não me importo com o que dizem. Mas machuca, essas pessoas esquecem que temos família, que o jogador tem filho. Isso é muito ruim, o futebol poderia ser melhor, mais prazeroso. Infelizmente eu, o Paulinho chegando, ele sabe da minha indignação. Ele vai cuidar do futebol agora. Não suporto tantas críticas ao Cruzeiro. Dizem que trouxe jogadores que não atuam. Vocês acham fácil dispensar um atleta? Todos têm contrato. Não posso simplesmente dispensá-lo. Não é uma cantina. As pessoas precisam ter outra visão do futebol. Tem gente que viveu a vida toda com patrocínio do BH, hoje que não patrocina, falam mal de mim o dia todo. Eu trabalho, sou responsável por 60 mil colaboradores. Não há nada de errado sobre mim. Sou direito, honesto e correto. Isso é muito triste – refletiu o dirigente.
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