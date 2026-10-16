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Cruzeiro enfrenta Grêmio em evolução ofensiva em 2026

As equipes se enfrentam no domingo pelo Brasileirão

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
16/10/2026 19:46
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Técnico do Grêmio orienta treino matinal no CT Luiz Carvalho, preparo para o Brasileirão 2026.
Técnico do Grêmio orienta treino matinal no CT Luiz Carvalho, preparo para o Brasileirão 2026 (FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

Na tarde deste domingo (18), o Cruzeiro enfrenta o Grêmio pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro com as duas equipes em situações opostas no torneio. Enquanto a Raposa busca uma vaga direta na Libertadores, o Tricolor tenta cavar seu caminho para fora da zona de rebaixamento.

No último fim de semana, a equipe comandada por Renato Gaúcho empatou o Grenal em 1 a 1 dentro de casa. Na ocasião, a equipe conseguiu um empate com Wallace, que marcou o gol gremista aos 28 minutos.

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Para o duelo pela 31ª rodada do Brasileirão, o técnico Renato Gaúcho terá três baixas. Na última quinta-feira, o clube informou as lesões de Nardoni e João Borne. Além deles, Wallace também não estará à disposição por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

Situação do Grêmio antes do jogo contra o Cruzeiro

Apesar de estar na 18ª colocação do Brasileirão com 31 pontos e sem vencer há seis partidas na temporada, o Grêmio vive uma reconstrução ofensiva desde a chegada de Renato Gaúcho.

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Desde que ele chegou, o Tricolor criou para marcar um ou mais gols, tendo 5,5 dos 6,97 gols esperados nos últimos cinco jogos. Na coletiva de imprensa após o Grenal 455, o técnico explicou uma mudança na ideia que tem para os pontas.

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– Estou tirando essa mania dos nossos atacantes dos lados, para se aproximarem do Carlos Vinícius. Antes de eu jogar, eles atuavam muito abertos, o atacante ficava sozinho na área. Isso não pode acontecer. Eu pergunto para eles, qual o problema de fechar? Ficam abertos esperando o que? Eles são atacantes, têm que fazer gol. Só faz gol quem entra na área, quem se junta ao atacante. Já disse a eles, ou entram na área, ou vou improvisar. Não é possível atacante ficar em cima da linha. Os técnico estrangeiros gostam que jogue assim, eu não gosto. Estou corrigindo – explicou.

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Além disso, ele ressaltou ainda que a equipe tem brigado mais desde que ele chegou. Na partida contra o Internacional, realmente o Grêmio teve uma melhora nos duelos, vencendo 57%.

Grêmio x Cruzeiro em cinco jogos: gols esperados, finalizações, duelos; Cruzeiro leva vantagem.
Grêmio x Cruzeiro em cinco jogos: gols esperados, finalizações, duelos (Foto: Reprodução; FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA; Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Hoje o time está brigando. Não adianta, uma coisa é ter qualidade técnica, outra não ter, aí eu não faço o cara jogar mais. Posso corrigir os defeitos. Quando cheguei eu disse que eles iriam se entregar dentro de campo pelo menos. Está acontecendo. Qualidade técnica tem que cobrar do Palmeiras, do Flamengo, do Cruzeiro, do Fluminense. O restante dos clubes, vai ganhar quem tiver mais vontade, quem se entregar mais dentro de campo, focado. Tirando esses três ou quatro times de cima, o resto estão todos na mesma régua – destacou Renato Gaúcho.

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