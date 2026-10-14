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Paulinho explica 'sim' ao Cruzeiro após contatos do Corinthians e do futebol chinês

Dirigente foi apresentado na tarde desta quarta-feira

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
14/10/2026 17:20
Atualizado há 1 hora
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Paulinho sendo apresentado no Cruzeiro
Paulinho sendo apresentado no Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

O executivo de futebol do Cruzeiro, Paulinho, foi apresentado oficialmente pelo clube na tarde desta quarta-feira (14), na Toca da Raposa II. Em resposta à pergunta do Lance!, ele explicou o "sim" ao Cruzeiro depois dos contatos realizados pelo Corinthians e pelo futebol chinês no passado.

No início do ano, o profissional revelou que havia recebido contatos do Timão e outra do futebol chinês. Ele se emocionou ao relembrar o início no Mirassol e explicou que, quando chegaram os convites anteriores, ainda não era o momento certo.

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– Primeiro de tudo, agradecer ao Mirassol pelos dois anos. Recebi alguns convites ainda no primeiro ano. Depois as oportunidades foram surgindo com muito trabalho. Sou uma pessoa que confia muito em Deus. Todos os convites que apareceram não eram o momento. Agora, saindo do Mirassol, fica o sentimento de que faltavam apenas dois meses – disse o dirigente.

– No futebol, em alguns momentos, isso pode acontecer. Tudo que foi conversado comigo e com o presidente foi apresentado ao Mirassol. Nem gosto de falar muito do Antunes, o homem que me deu a primeira oportunidade como gestor. O presidente sabe muito bem disso. É difícil alguém com apenas 38 anos chegar a um gigante. Muito trabalho, muitos ensinamentos. Quando chegou o convite do Cruzeiro, não podia recusar. Tinha que ser neste momento, me preparei para chegar – complementou Paulinho, executivo do Cruzeiro.

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Apresentação de Paulinho no Cruzeiro

O dirigente Paulinho foi apresentado pelo Cruzeiro na tarde desta quarta-feira (14), em coletiva de imprensa realizada na Toca da Raposa II. Em sua primeira entrevista, destacou que se preparou bastante para a responsabilidade que terá no clube.

– É um prazer muito grande, um privilégio estar aqui. No primeiro dia, é mais difícil falar. Há o trabalho diário, mapear as situações dentro do clube. Entendo a dimensão da responsabilidade e me preparei para isso. Sempre coloco no centro da minha gestão o trabalho e o respeito. Dentro disso conseguimos dar passos, entendendo processos. Não chego para mudar – disse o dirigente.

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Pedrinho e Paulinho
Pedrinho e Paulinho (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

– Chego para trabalhar e ajudar da melhor maneira possível. Em seguida vêm as convicções, a parte técnica. Venho apenas para ajudar o Cruzeiro. Agradeço ao presidente pela oportunidade. Brinquei com o Bruno que não tem muito o que falar, é trabalho. Temos que dar uma resposta no Brasileirão para alcançar nosso objetivo – comentou Paulinho.

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