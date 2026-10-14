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Cruzeiro: Pedrinho desabafa sobre 'ingratidão' e diz que não precisa do futebol

O dirigente tomou a palavra antes da apresentação de Paulinho

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
14/10/2026 16:49
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Pedrinho em coletiva
Pedrinho em coletiva (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Momentos antes da apresentação de Paulinho como executivo de futebol do Cruzeiro, o presidente do clube, Pedrinho, fez um forte desabafo sobre as críticas que sofreu após as eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil.

Em um longo discurso, ele ressaltou que busca um clube sustentável e disse que não precisa do futebol para viver.

– Estamos preocupados com a gestão do clube. Esse é o pensamento de ter um Cruzeiro sustentável, pois hoje é insustentável. O futebol, depois das eliminações deste mês, mostra toda a ingratidão com quem trabalha no futebol. Ninguém presta, as pessoas falam mal sem conhecer. Criticar é dever de todos, faz parte. Mas tenho seguidores que atropelam tudo e falam coisas inacreditáveis sobre o ser humano. Gratidão no futebol não existe, mas a ingratidão é mais triste. Sinceramente, fico desapontado com o futebol – disparou Pedro Lourenço.

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– Sinceramente, fico desapontado com o futebol. É muito difícil para quem tenta fazer as coisas certas, trabalhar. Às vezes penso que o futebol não é para mim. As pessoas que vivem do futebol, eu não vivo disso, não preciso do futebol para viver, é o futebol que precisa de mim. Muitos falam coisas inacreditáveis a meu respeito. Este é meu desabafo, minha indignação. Estou aqui somente pela torcida do Cruzeiro. Só por isso, ele me respeita – desabafou Pedrinho, dono da SAF do clube.

Spindel, Paulinho e Pedrinho
Spindel, Paulinho e Pedrinho (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

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Pedrinho critica parte da imprensa que cobre o Cruzeiro

Pedro Lourenço também comentou sobre as críticas da imprensa, destacando que o que o incomoda são os ataques fora das quatro linhas.

– Alguns órgãos de imprensa criticam dentro de uma conduta. Outra facção não, tem gente que vive do Cruzeiro, só faz programa do Cruzeiro e fala mal de nós o dia todo. É lamentável isso. Estou aqui pelo nosso torcedor. É inadmissível o que dizem. Inventam coisas falsas. Não tenho redes sociais, não me importo com o que dizem. Mas machuca, essas pessoas esquecem que temos família, que o jogador tem filho. Isso é muito ruim, o futebol poderia ser melhor, mais prazeroso. Infelizmente eu, o Paulinho chegando, ele sabe da minha indignação. Ele vai cuidar do futebol agora. Não suporto tantas críticas ao Cruzeiro. Dizem que trouxe jogadores que não atuam. Vocês acham fácil dispensar um atleta? Todos têm contrato. Não posso simplesmente dispensá-lo. Não é uma cantina. As pessoas precisam ter outra visão do futebol. Tem gente que viveu a vida toda com patrocínio do BH, hoje que não patrocina, falam mal de mim o dia todo. Eu trabalho, sou responsável por 60 mil colaboradores. Não há nada de errado sobre mim. Sou direito, honesto e correto. Isso é muito triste – refletiu o dirigente.

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