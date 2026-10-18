A Raposa enfrenta o Grêmio na tarde deste domingo (18), às 16h (de Brasília), em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Artur Jorge volta a poder contar com uma de suas grandes lideranças como possibilidade para a escalação do Cruzeiro .

O volante Lucas Romero, que sentiu um incômodo contra o São Paulo e foi baixa em Bragança Paulista, voltou a ser relacionado pelo técnico para o duelo em Porto Alegre.

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Zé Lucas e Romero em treinamento (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O técnico promoveu uma mudança importante na defesa e também no esquema da equipe. Na lateral-esquerda, Villalba volta a ser titular. No meio, Lucas Romero volta e, Zé Lucas e Gerson seguem como titulares. Com isso, o ataque será formado apenas por Kaio Jorge e Arroyo.

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Escalação do Cruzeiro contra o Grêmio

Com isso, a escalação do Cruzeiro é: Otávio; William, Jonathan Jesus, João Marcelo, Villalba; Lucas Romero, Zé Lucas, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge

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Grêmio x Cruzeiro

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (18), às 16h (horário de Brasília). As equipes duelam pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor tenta voltar a vencer depois de seis rodadas. O último triunfo da equipe gaúcha foi no Grenal 454 pela Copa do Brasil. Desde então, a equipe perdeu para Vitória, Vasco e Botafogo, e chega de três empates seguidos com Palmeiras, Remo e Internacional.

Atualmente, o Grêmio está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro com 31 pontos. Apesar da colocação, uma vitória pode tirar a equipe do Z4 se o Colorado e o Corinthians perderem.

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Enquanto isso, o Cruzeiro tenta entrar no G4 do Campeonato Brasileiro, mas vem de um golpe duro. O time liderado por Artur Jorge perdeu por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino na última segunda-feira e também deixou escapar a chance de entrar na zona de classificação para a Libertadores.

A Raposa está na sexta colocação do Brasileirão com 48 pontos. Se vencer, pode entrar no G4 em caso de tropeços de Fluminense e Bahia. O primeiro citado enfrenta o Santos dentro de casa, e o segundo pega o Flamengo.