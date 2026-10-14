Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Pedrinho explica qual será a função de Paulinho no Cruzeiro

Dirigente atuará ao lado de Bruno Spindel

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
14/10/2026 18:51
Favorite o Lance! no Google
Paulinho e Pedrinho em coletiva
Paulinho e Pedrinho em coletiva (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Ao lado de Pedrinho e Bruno Spindel, Paulinho foi apresentado oficialmente como executivo de futebol do Cruzeiro na tarde desta quarta-feira (14). Antes da entrevista coletiva do profissional, Pedro Lourenço explicou qual será a função do ex-jogador na Toca da Raposa II.

– Ele será o executivo do futebol, o Bruno segue como diretor administrativo, cuidando do orçamento e planejamento. Fez isso muito bem no Flamengo. Vamos ter dois braços para ter mais força e um dia a dia mais confortável. Com a chegada de Paulinho vamos melhorar muito o grupo no cotidiano, com os jogadores e técnico. Não vamos mudar nada, eu continuo no meu cargo, e o Pedro Junio como vice. Paulinho se reportará a mim e ao Pedro Junio. Eles vão se auxiliar, Paulinho não vai se reportar ao Bruno – explicou Pedrinho.

continua após a publicidade

Durante desabafo, Pedro Lourenço ressaltou que Paulinho não chega ao Cruzeiro apenas para contratações, mas para desenvolver trabalho no futebol.

– O pessoal da imprensa e torcida pensa apenas em quem vai contratar e esquece que um time não vive só de contratações. É algo importante, ele não vem para mudar. Vem para trabalhar e desenvolver um trabalho no futebol. Temos um grupo forte, temos diferenças. Alguns não podem entregar o que têm capacidade, mas podem melhorar. Ele não chega para trazer Cristiano Ronaldo. Sabemos o que podemos fazer – afirmou Pedrinho.

continua após a publicidade
Pedrinho em coletiva
Pedrinho em coletiva (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

– Mas infelizmente, eu e Paulinho sabemos da minha indignação. Ele vai tratar do futebol agora. Não aguento ver tantas coisas sobre o Cruzeiro. Vem gente falar que Pedro trouxe jogador que não joga. Vocês acham que é fácil mandar atleta embora? Todos têm contrato. Não posso simplesmente dispensar o cara. Não é uma cantina. As pessoas têm que enxergar o futebol de outra forma. Tem gente que viveu a vida toda com patrocínio do BH, hoje não patrocina mais e falam mal de mim o dia todo. Eu trabalho, tenho 60 mil colaboradores. Não há nada que fale mal de mim. Sou correto, honesto e ético. É muito triste isso – disse o dirigente.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Apresentação de Paulinho no Cruzeiro

O dirigente Paulinho foi apresentado pelo Cruzeiro na tarde desta quarta-feira (14), em coletiva de imprensa realizada na Toca da Raposa II. Em sua primeira entrevista, destacou que se preparou bastante para a responsabilidade que terá no clube.

continua após a publicidade

– É um prazer muito grande, um privilégio estar aqui. No primeiro dia, é mais difícil falar. Há o trabalho diário, mapear as situações dentro do clube. Entendo a dimensão da responsabilidade e me preparei para isso. Sempre coloco no centro da minha gestão o trabalho e o respeito. Dentro disso conseguimos avançar, entendendo processos. Não chego para mudar – disse o dirigente.

– Chego para trabalhar e ajudar da melhor maneira possível. Em seguida vêm as convicções e a parte técnica. Venho apenas para auxiliar o Cruzeiro. Agradeço ao presidente pela oportunidade. Brinquei com o Bruno que não tenho muito o que falar, é trabalho. Temos que dar uma resposta no Brasileirão para alcançar nosso objetivo – comentou Paulinho.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Chegada de Paulinho, novo dirigente do Cruzeiro, e o dono da SAF ao lado, Pedrinho

Fora de Campo

Torcida do Cruzeiro reage à fala de Pedro, dono da SAF: 'Nunca vi'

Há 1 minuto
Cruzeiro Feminino se abraçando no meio do campo

Futebol Feminino

Agenda do Cruzeiro na Libertadores Feminina 2026

Há 1 hora
Paulinho sendo apresentado no Cruzeiro

Cruzeiro

Paulinho explica 'sim' ao Cruzeiro após contatos do Corinthians e do futebol chinês

Há 1 hora
Pedrinho em coletiva

Cruzeiro

Cruzeiro: Pedrinho desabafa sobre 'ingratidão' e diz que não precisa do futebol

Há 2 horas
Paulinho e Pedrinho

Cruzeiro

Paulinho é apresentado pelo Cruzeiro: 'Me preparei para isso'

Há 6 horas
Paulinho executivo do Mirassol

Cruzeiro

AO VIVO: assista à apresentação de Paulinho no Cruzeiro

Há 6 horas
Mais LANCE!
Arte do anúncio de Paulinho como novo membro do departamento de futebol do Cruzeiro

Em meio à pressão da torcida, Paulinho será apresentado pelo Cruzeiro nesta quarta-feira

Marcão, pai de Gerson detonou Bap, do Flamengo e falou sobre disputa judicial

Torcida do Flamengo reage à fala de Marcão, pai do Gerson: 'Já entendi'

Artur Jorge chegando ao estádio

Cruzeiro: Artur Jorge explica troca de Zé Lucas por Matheus Henrique

Kaio Jorge chegando para jogo do Cruzeiro

Kaio Jorge desabafa sobre bola parada do Cruzeiro

Torcedores do Cruzeiro protestam durante desembarque da delegação (Foto: Reprodução)

Cruzeiro se pronuncia após protestos em desembarque

Torcedores do Cruzeiro se manifestam após chegada do elenco em Belo Horizonte (Foto: Rafael Moreira /Fotoarena/Folhapress)

Protesto de torcedores do Cruzeiro divide opiniões: 'Acabou o ano'

Artur Jorge em Bragança Paulista

Artur Jorge nega oscilação no Cruzeiro após Data Fifa

Protestos da torcida do Cruzeiro

Elenco do Cruzeiro é recebido com protestos após derrota para o Bragantino

Artur Jorge discutindo com membro da comissão do Bragantino

Cruzeiro: Artur Jorge afirma ter sofrido ofensas xenofóbicas

Gol do Bragantino contra o Cruzeiro

Análise: entre resultado e estatísticas enganosas, Cruzeiro é punido por uma grande fragilidade

Kaio Jorge contra o Bragantino

Kaio Jorge avalia atuação do Cruzeiro: 'Horrível coletivamente'

Artur Jorge em Bragança

Artur Jorge analisa gols 'iguais' sofridos pelo Cruzeiro

Gerson em Bragança Paulista

Gerson reage à derrota do Cruzeiro para o Bragantino