Pedrinho explica qual será a função de Paulinho no Cruzeiro

Ao lado de Pedrinho e Bruno Spindel, Paulinho foi apresentado oficialmente como executivo de futebol do Cruzeiro na tarde desta quarta-feira (14). Antes da entrevista coletiva do profissional, Pedro Lourenço explicou qual será a função do ex-jogador na Toca da Raposa II.

– Ele será o executivo do futebol, o Bruno segue como diretor administrativo, cuidando do orçamento e planejamento. Fez isso muito bem no Flamengo. Vamos ter dois braços para ter mais força e um dia a dia mais confortável. Com a chegada de Paulinho vamos melhorar muito o grupo no cotidiano, com os jogadores e técnico. Não vamos mudar nada, eu continuo no meu cargo, e o Pedro Junio como vice. Paulinho se reportará a mim e ao Pedro Junio. Eles vão se auxiliar, Paulinho não vai se reportar ao Bruno – explicou Pedrinho.

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Durante desabafo, Pedro Lourenço ressaltou que Paulinho não chega ao Cruzeiro apenas para contratações, mas para desenvolver trabalho no futebol.

– O pessoal da imprensa e torcida pensa apenas em quem vai contratar e esquece que um time não vive só de contratações. É algo importante, ele não vem para mudar. Vem para trabalhar e desenvolver um trabalho no futebol. Temos um grupo forte, temos diferenças. Alguns não podem entregar o que têm capacidade, mas podem melhorar. Ele não chega para trazer Cristiano Ronaldo. Sabemos o que podemos fazer – afirmou Pedrinho.

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Pedrinho em coletiva (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

– Mas infelizmente, eu e Paulinho sabemos da minha indignação. Ele vai tratar do futebol agora. Não aguento ver tantas coisas sobre o Cruzeiro. Vem gente falar que Pedro trouxe jogador que não joga. Vocês acham que é fácil mandar atleta embora? Todos têm contrato. Não posso simplesmente dispensar o cara. Não é uma cantina. As pessoas têm que enxergar o futebol de outra forma. Tem gente que viveu a vida toda com patrocínio do BH, hoje não patrocina mais e falam mal de mim o dia todo. Eu trabalho, tenho 60 mil colaboradores. Não há nada que fale mal de mim. Sou correto, honesto e ético. É muito triste isso – disse o dirigente.

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Apresentação de Paulinho no Cruzeiro

O dirigente Paulinho foi apresentado pelo Cruzeiro na tarde desta quarta-feira (14), em coletiva de imprensa realizada na Toca da Raposa II. Em sua primeira entrevista, destacou que se preparou bastante para a responsabilidade que terá no clube.

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– É um prazer muito grande, um privilégio estar aqui. No primeiro dia, é mais difícil falar. Há o trabalho diário, mapear as situações dentro do clube. Entendo a dimensão da responsabilidade e me preparei para isso. Sempre coloco no centro da minha gestão o trabalho e o respeito. Dentro disso conseguimos avançar, entendendo processos. Não chego para mudar – disse o dirigente.

– Chego para trabalhar e ajudar da melhor maneira possível. Em seguida vêm as convicções e a parte técnica. Venho apenas para auxiliar o Cruzeiro. Agradeço ao presidente pela oportunidade. Brinquei com o Bruno que não tenho muito o que falar, é trabalho. Temos que dar uma resposta no Brasileirão para alcançar nosso objetivo – comentou Paulinho.